Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena tiene decidido apostar por lo mejor que tiene disponible. El entrenador repetiría el mismo equipo que consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana frente a San Pablo.

El clásico comenzará a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El encuentro podrá verse por TNT Sports Premium.

Después del empate 1-1 en Brasil que le permitió avanzar en la competencia internacional, Arruabarrena dejó atrás la rotación y decidió volver a utilizar a sus principales futbolistas. Leandro Paredes y Milton Delgado, que habían terminado exigidos físicamente, están en condiciones de ser titulares.

La formación que prepara Boca

El probable once del Xeneize estará integrado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La principal alternativa aparece en el ataque. Leonel Flores tiene ventaja para acompañar a Merentiel, aunque Sebastián Villa también fue considerado durante la preparación del partido.

Boca llega al clásico después de vencer 3-1 a Central Córdoba en la fecha anterior del Clausura y de eliminar a San Pablo en la Sudamericana. El equipo buscará sumar nuevamente para sostenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

San Lorenzo, por su parte, viene de igualar 1-1 frente a Independiente en el regreso de Rubén Darío Insua como entrenador. El Ciclón también necesita sumar para mantenerse en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de su zona.

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