Boca Juniors buscará avanzar a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2026 frente a São Paulo, en una serie que comenzó con un triunfo del equipo argentino en La Bombonera. El conjunto brasileño será nuevamente protagonista de un cruce internacional ante el Xeneize.

El equipo brasileño llega al torneo continental con una campaña invicta y con una marcada solidez defensiva. São Paulo terminó primero en su grupo con 12 puntos y recibió apenas un gol durante esa etapa.

El antecedente en el Morumbí

La mirada también estará puesta en el Morumbí, escenario que Boca ya conoce por sus anteriores enfrentamientos internacionales ante São Paulo. El estadio brasileño aparece como uno de los escenarios importantes en el historial entre ambos equipos.

São Paulo atravesó una temporada irregular en el ámbito local, pero encontró en la Sudamericana su versión más confiable. En el certamen continental no estuvo en desventaja en ninguno de sus ocho partidos y mantuvo su arco en cero en cinco de sus seis encuentros de la fase de grupos.

Un rival que llega invicto

El conjunto dirigido por Dorival Júnior superó a Bolívar en los octavos de final y sostuvo su condición de invicto. En la serie anterior empató en la altura de La Paz y resolvió la clasificación en su estadio.

Entre sus principales referencias ofensivas aparece Jonathan Calleri, delantero con pasado en Boca, además de Luciano y Artur. El conjunto brasileño buscará aprovechar sus antecedentes y su fortaleza como local para continuar en carrera.

Boca y una serie decisiva

El Xeneize tendrá por delante el desafío de sostener la ventaja conseguida en el comienzo de la serie. São Paulo, por su parte, intentará hacer pesar su localía para dar vuelta la historia y quedarse con el boleto a las semifinales.

La definición tendrá como escenario al Morumbí, donde Boca volverá a disputar un partido internacional de máxima exigencia. La Sudamericana tendrá así uno de sus cruces decisivos con dos equipos que buscan meterse entre los cuatro mejores.