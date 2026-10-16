Boca Juniors recibirá este viernes 16 de octubre a Talleres de Córdoba por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 en La Bombonera y será dirigido por Luis Lobo Medina, con José Carreras a cargo del VAR.

El equipo conducido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tendrá la oportunidad de sumar tres puntos importantes en la pelea por la tabla anual. Boca se ubica segundo con 51 unidades, a un punto de Independiente Rivadavia, por lo que una victoria le permitiría quedar como líder provisional hasta que juegue el conjunto mendocino.

El partido también llega en un momento exigente para el Xeneize, que viene de perder 1-0 frente a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por eso, el entrenador podría disponer una formación con variantes para administrar las cargas antes de la revancha internacional.

La revancha ante Vasco, en el horizonte

La derrota frente al conjunto brasileño terminó con una racha de 17 partidos invicto para Boca. El próximo martes, el equipo deberá buscar una victoria en el estadio Maracaná para revertir la serie y mantener sus aspiraciones de llegar a la final de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Arruabarrena deberá decidir qué futbolistas utilizar ante Talleres y cuáles reservar para el compromiso decisivo en Brasil. Leandro Paredes continúa en recuperación de una lesión muscular y no estaría disponible para este encuentro.

Talleres necesita sumar

Talleres llega a La Bombonera en una situación complicada en el campeonato. El equipo dirigido por Omar De Felippe ocupa el último lugar de la Zona A, con nueve puntos, y necesita mejorar sus resultados en la recta final de la fase de grupos.

En la fecha anterior, el conjunto cordobés empató sin goles ante Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes. Boca, por su parte, igualó 2-2 frente a Instituto y buscará volver al triunfo ante su público.

El antecedente más reciente entre ambos fue el 2 de abril de este año, cuando Boca se impuso por 1-0 como visitante.

Hora y cómo ver Boca contra Talleres

Día: viernes 16 de octubre.

Hora: 21.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play, con el Pack Fútbol contratado.

El encuentro corresponde a la decimotercera fecha del Torneo Clausura y será clave para Boca tanto en la lucha por la tabla anual como en la preparación para la revancha internacional.