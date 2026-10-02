Después de una seguidilla de partidos fuera de casa y de una remontada ante Racing que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, Boca volverá este viernes a la Bombonera para recibir a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 21:30 y será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Martínez, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una racha de 15 partidos invicto, además de haber conseguido el pase a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer 3-2 a Racing luego de comenzar perdiendo 2-0.

La principal duda de Arruabarrena

Para enfrentar al Tatengue, el entrenador analiza realizar algunos cambios debido a la seguidilla de compromisos.

En el arco estará Leandro Brey, debido a que Álvaro Montero se encuentra con la selección de Colombia. En el mediocampo aparece Leandro Paredes, aunque su presencia está entre las dudas por la cantidad de minutos acumulados.

Otra incógnita está en el ataque: Leonel Flores, recientemente debutante con la Selección Argentina, podría ser preservado. En ese caso, su lugar sería ocupado por Sebastián Villa.

La probable formación de Boca sería: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino; Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Leonel Flores.

Cómo llega Unión

Unión llegará a la Bombonera después de sufrir dos derrotas consecutivas, frente a Talleres e Independiente. El equipo dirigido por Leonardo Madelón suma 13 puntos y buscará volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El probable equipo del Tatengue será: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Todos los datos de Boca-Unión

Partido: Boca vs. Unión



Competencia: Torneo Clausura, fecha 11



Día: viernes 2 de octubre



Hora: 21:30



Estadio: La Bombonera



TV: ESPN Premium



Árbitro: Sebastián Martínez



VAR: Sebastián Bresba.