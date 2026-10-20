Boca Juniors tiene todo listo para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. El entrenador Rodolfo Arruabarrena definió la formación que enfrentará este martes 20 de octubre, desde las 21.30, a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el Xeneize buscará revertir la serie y conseguir su clasificación a la final.

La principal novedad es la ausencia de Leandro Paredes entre los titulares. Aunque el capitán logró recuperarse en tiempo récord de un desgarro grado 2 en el isquiotibial, el cuerpo técnico decidió que comience en el banco de suplentes para evitar una posible recaída. El mediocampista lleva apenas 11 días de recuperación y podría sumar minutos durante el segundo tiempo.

En su lugar jugará Rodrigo Battaglia, quien volvió recientemente a las canchas después de permanecer casi un año inactivo por una operación en el tendón de Aquiles. El volante será el encargado de aportar equilibrio al mediocampo junto a Santiago Ascacibar y Milton Delgado.

Otra de las novedades estará en el ataque, donde Sebastián Villa ingresará desde el arranque en reemplazo de Ángel Romero. El colombiano compartirá la ofensiva con Miguel Merentiel y Leonel Flores, mientras que Alan Velasco aguardará su oportunidad entre los suplentes.

En defensa, Facundo Herrera regresará a la titularidad en lugar de Ayrton Costa, después de haber descansado en el encuentro ante Talleres por el torneo local.

La formación de Boca ante Vasco da Gama

El equipo elegido por Rodolfo Arruabarrena estará integrado por:

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Mediocampistas: Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado.

Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado. Delanteros: Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Qué necesita Boca para clasificar a la final

El Xeneize llega a Brasil con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida. Para avanzar directamente a la final, deberá imponerse por una diferencia de al menos dos goles.

Si Boca gana por un tanto, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal. En cambio, un empate o una derrota significarán su eliminación del certamen continental.

El encuentro comenzará a las 21.30, tendrá al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal y será transmitido por DSports.