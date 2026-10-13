La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y confirmó al estadio Maracaná como sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. La resolución dejó sin efecto la medida cautelar que había vuelto a poner en duda la utilización del escenario para el encuentro previsto el martes 20 de octubre.

Con el fallo, el club brasileño quedó habilitado para disputar la revancha en el estadio y reabrió la venta de entradas. Antes de que se desatara el conflicto judicial, ya se habían comercializado más de 45.000 localidades.

La decisión llegó después de varios días de idas y vueltas en los tribunales, que habían generado incertidumbre sobre la organización del partido y la sede que Vasco debía informar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Por qué estaba en duda el estadio

El conflicto se originó por una presentación del consorcio Fla-Flu, responsable de la concesión del complejo Maracaná. La empresa advirtió sobre posibles inconvenientes de seguridad debido a que el mismo día del partido entre Vasco y Boca está previsto un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanazinho, ubicado junto al estadio.

El sábado, una medida cautelar había suspendido la autorización para que Vasco utilizara el Maracaná. Sin embargo, el club brasileño presentó nuevos argumentos para revertir la decisión y sostuvo que los partidos oficiales de fútbol organizados por la Conmebol y otras entidades tienen prioridad según las condiciones de la concesión.

Vasco también contó con el respaldo del Ministerio Público de Río de Janeiro, que se había pronunciado a favor de que el encuentro se disputara en ese estadio, y citó informes de organismos de seguridad que consideraban al Maracaná una alternativa adecuada para el operativo.

Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama

El primer partido de la serie se disputará este martes 13 de octubre en La Bombonera. La revancha quedó programada para el martes 20, a las 21.30, hora argentina, en Río de Janeiro.

Vasco no puede utilizar su estadio habitual, São Januário, porque no cumple con los requisitos de capacidad establecidos para esta instancia de la competencia. Por eso, el Maracaná se convirtió en el escenario elegido para recibir el encuentro decisivo de la semifinal.

Con la resolución judicial, se despejó uno de los principales interrogantes de la serie y ambos equipos podrán concentrarse en la disputa deportiva por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.