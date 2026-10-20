Boca Juniors afrontará este martes 20 de octubre uno de los partidos más importantes de la temporada, cuando visite a Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá revertir el resultado en el estadio Maracaná para avanzar a la final. Sin embargo, a pocas horas del encuentro, el entrenador mantiene dos dudas en la formación titular: la presencia de Leandro Paredes y la elección de uno de los delanteros.

La principal incógnita pasa por el estado físico del capitán, quien sufrió un desgarro durante el partido ante Instituto hace apenas diez días. Aunque su recuperación evolucionó favorablemente y fue incluido entre los convocados, el cuerpo técnico todavía evalúa los riesgos de utilizarlo desde el arranque.

Paredes se entrenó junto a sus compañeros y manifestó su intención de estar presente en el encuentro decisivo. No obstante, Arruabarrena mantiene la cautela debido al poco tiempo transcurrido desde su lesión. "Quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos", expresó el entrenador durante la conferencia de prensa.

En caso de que el mediocampista no esté en condiciones de jugar como titular, Rodrigo Battaglia aparece como su principal reemplazante. El futbolista regresó a las canchas ante Talleres, luego de una prolongada recuperación por una lesión en el tendón de Aquiles derecho, y completó los 90 minutos, dejando buenas sensaciones al cuerpo técnico.

Villa o Velasco: la otra duda de Arruabarrena

La segunda decisión pendiente se encuentra en el ataque. Miguel Merentiel y Leonel Flores tienen prácticamente asegurado su lugar en el equipo, mientras que Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por el puesto restante.

El colombiano cuenta con una leve ventaja por su continuidad en los últimos partidos. En cambio, Velasco llega con poco ritmo futbolístico después de sufrir un desgarro en el aductor izquierdo frente a Unión, a principios de octubre.

El entrenador deberá definir si prioriza la experiencia y el rodaje de Villa o apuesta por el regreso de Velasco para intentar dar vuelta una serie que comenzó cuesta arriba.

La posible formación de Boca ante Vasco da Gama

Con las dos incógnitas todavía abiertas, el equipo que prepara Arruabarrena sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

El Xeneize necesita ganar por dos goles de diferencia para clasificarse directamente a la final de la Copa Sudamericana. Si consigue imponerse por un solo tanto, la serie se definirá mediante penales. Por su parte, Vasco da Gama avanzará con un empate o una victoria.

A qué hora juega Boca contra Vasco da Gama

El partido se disputará este martes 20 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.

Boca buscará superar la derrota sufrida en Buenos Aires y conseguir una clasificación a la final del certamen continental.