Boca Juniors afrontará este martes 20 de octubre un partido decisivo ante Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el equipo argentino buscará revertir la derrota por 1 a 0 sufrida en la Bombonera.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente a la final. Si consigue imponerse por un solo tanto, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales. Vasco, en cambio, avanzará con un empate, ya que cuenta con la ventaja conseguida en el partido de ida.

La revancha se disputará en el Maracaná porque el estadio habitual de Vasco, São Januário, no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para esta instancia del torneo.

A qué hora juega Boca y dónde verlo en vivo

El partido entre Boca y Vasco da Gama está programado para las 21.30 de Argentina. La transmisión televisiva estará a cargo de DSports y también podrá seguirse mediante plataformas digitales habilitadas, como DGO y servicios asociados, según la disponibilidad de cada proveedor.

El árbitro designado para el encuentro es el venezolano Jesús Valenzuela.

Qué necesita Boca para clasificarse

La derrota por la mínima diferencia en el primer partido obliga al Xeneize a buscar un triunfo en Brasil. Los escenarios para la clasificación son los siguientes:

Si Boca gana por dos o más goles , avanzará directamente a la final.

Si gana por un gol , habrá definición por penales.

Si empata o pierde, Vasco da Gama se clasificará.

El equipo brasileño llega con la ventaja de haber ganado en Buenos Aires y buscará sostenerla ante su público para alcanzar la definición continental.

La ilusión de Boca en una noche decisiva

La semifinal representa una oportunidad clave para el conjunto argentino, que deberá encontrar eficacia ofensiva y evitar errores defensivos para mantener sus aspiraciones de disputar el título.

Vasco, por su parte, intentará aprovechar la ventaja de la ida y la localía en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El ganador de la serie se clasificará a la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.