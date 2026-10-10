La incertidumbre llegó a su fin. Vasco da Gama confirmó que recibirá a Boca Juniors en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La definición se produjo después de varios días de negociaciones y una disputa judicial por el uso del emblemático escenario brasileño.

La decisión quedó oficializada este viernes 9 de octubre, luego de que la Justicia de Río de Janeiro ordenara que el estadio estuviera disponible para el encuentro. Posteriormente, la Conmebol confirmó la sede y el club brasileño anunció que avanzará con la organización y la venta de entradas.

El partido se jugará el martes 20 de octubre a las 21.30, hora argentina, y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del certamen continental.

Una disputa judicial que llegó hasta último momento

El conflicto por la sede se originó porque el estadio habitual de Vasco da Gama, São Januário, no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para las semifinales. El reglamento establece un piso de 30.000 espectadores, mientras que el recinto del conjunto carioca tiene una capacidad inferior.

Ante esa situación, el club buscó disputar el encuentro en el Maracaná, pero la concesionaria que administra el estadio, vinculada a Flamengo y Fluminense, había rechazado el pedido. Entre los argumentos planteados figuraban las condiciones del campo de juego y la planificación de los eventos en el recinto.

Vasco recurrió a la Justicia y, después de distintas idas y vueltas, obtuvo una resolución favorable. El tribunal ordenó que el estadio estuviera disponible para el partido y estableció que el club recibiera condiciones comerciales y operativas equitativas para utilizarlo.

Cuándo juega Boca y qué se juega en la serie

La semifinal tendrá su primer capítulo el martes 13 de octubre, cuando Boca reciba a Vasco da Gama en La Bombonera, desde las 21.30. Una semana después se disputará la revancha en Río de Janeiro, donde el conjunto argentino buscará sellar su clasificación a la final.

El ganador de la serie avanzará a la definición de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Del otro lado del cuadro, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque disputarán la otra semifinal para definir al segundo finalista.