Boca Juniors confirmó la lista de convocados para enfrentar a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará este martes 13 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera. La principal ausencia será la de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular en el partido ante Instituto y no estará disponible para el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

En contrapartida, la nómina presenta dos novedades en el mediocampo: Rodrigo Battaglia y Camilo Rey Domenech. Ambos vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico después de atravesar distintas lesiones.

La ausencia del capitán obliga al entrenador a reorganizar el equipo para una serie internacional determinante. Paredes sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante el encuentro ante Instituto, en Córdoba, y se perdería los dos partidos de la semifinal.

Las opciones para reemplazar a Paredes

Entre las alternativas para ocupar un lugar en la mitad de la cancha aparecen Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón y Carlos Palacios. La elección dependerá del esquema táctico que disponga Arruabarrena para el encuentro.

Otra posibilidad es mantener a Sebastián Villa en el equipo y apostar por un planteo más ofensivo, con dos mediocampistas de contención y una línea de tres futbolistas por detrás de Miguel Merentiel.

El cuerpo técnico también deberá tener en cuenta otras bajas que afectan al plantel, entre ellas la de Tomás Belmonte, quien sufrió una lesión en los meniscos y difícilmente vuelva a jugar durante 2026.

La lista completa de convocados de Boca

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Volantes: Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Carlos Palacios.

Delanteros: Leonel Flores, Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.

Un partido clave en La Bombonera

Boca buscará conseguir una ventaja como local antes de viajar a Brasil para disputar la revancha. El equipo llega a esta instancia con la expectativa de avanzar a la final, aunque deberá afrontar el primer partido sin su capitán y uno de sus principales referentes futbolísticos.

La serie ante Vasco da Gama representa una prueba importante para el plantel, que deberá encontrar alternativas para suplir la ausencia de Paredes y sostener sus aspiraciones en el torneo continental.