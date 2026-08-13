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Boca vs. Vélez: cuándo y dónde juegan por los octavos de Copa Argentina
POR REDACCIÓN
Boca y Vélez ya tienen todo confirmado para uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Argentina. Se enfrentarán el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El encuentro se disputará en cancha neutral y tendrá como premio un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.
Cómo llega Boca
El Xeneize avanzó a los octavos de final después de superar 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 64avos y repetir el resultado frente a Sarmiento en los 32avos.
Boca buscará volver a conquistar una competencia que no gana desde la edición 2019-20. En aquella oportunidad derrotó a Talleres por penales en la final, después de igualar 0-0 durante los 90 minutos.
El camino de Vélez
Vélez también tuvo un recorrido sin demasiadas complicaciones. En su debut goleó 4-1 a Deportivo Armenio y posteriormente venció 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.
El Fortín todavía no pudo quedarse con la Copa Argentina. Su mejor actuación fue en 2024, cuando llegó a la final y perdió 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Ahora buscará dar un paso más frente a Boca y meterse en los cuartos de final.
Los detalles del partido
Partido: Boca vs. Vélez
Instancia: octavos de final
Fecha: miércoles 2 de septiembre
Hora: 21.15
Estadio: Mario Alberto Kempes
Ciudad: Córdoba
El resto de los octavos
Martes 18 de agosto
17.00: Deportivo Riestra - Gimnasia La Plata.
21.15: Banfield - Ferrocarril Midland.
Miércoles 19 de agosto
19.15: Racing - Belgrano.
Miércoles 26 de agosto
19.15: Aldosivi - Independiente Rivadavia.
Jueves 27 de agosto
19.00: Estudiantes de La Plata - Barracas Central.
21.15: Platense - Instituto.