Boca y Vélez ya tienen todo confirmado para uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Argentina. Se enfrentarán el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro se disputará en cancha neutral y tendrá como premio un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

Cómo llega Boca

El Xeneize avanzó a los octavos de final después de superar 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 64avos y repetir el resultado frente a Sarmiento en los 32avos.

Boca buscará volver a conquistar una competencia que no gana desde la edición 2019-20. En aquella oportunidad derrotó a Talleres por penales en la final, después de igualar 0-0 durante los 90 minutos.

El camino de Vélez

Vélez también tuvo un recorrido sin demasiadas complicaciones. En su debut goleó 4-1 a Deportivo Armenio y posteriormente venció 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

El Fortín todavía no pudo quedarse con la Copa Argentina. Su mejor actuación fue en 2024, cuando llegó a la final y perdió 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Ahora buscará dar un paso más frente a Boca y meterse en los cuartos de final.

Los detalles del partido

Partido: Boca vs. Vélez

Instancia: octavos de final

Fecha: miércoles 2 de septiembre

Hora: 21.15

Estadio: Mario Alberto Kempes

Ciudad: Córdoba

El resto de los octavos

Martes 18 de agosto

17.00: Deportivo Riestra - Gimnasia La Plata.

21.15: Banfield - Ferrocarril Midland.

Miércoles 19 de agosto

19.15: Racing - Belgrano.

Miércoles 26 de agosto

19.15: Aldosivi - Independiente Rivadavia.

Jueves 27 de agosto