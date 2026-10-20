Boca Juniors volverá este martes 20 de octubre al estadio Maracaná de Río de Janeiro para enfrentar a Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera y buscará romper una estadística desfavorable: en sus 14 presentaciones anteriores en el histórico escenario brasileño, apenas consiguió tres victorias, cuatro empates y siete derrotas.

El encuentro, programado para las 21.30 (hora argentina), marcará la decimoquinta presentación del Xeneize en el Maracaná y la sexta por competencias oficiales. Sin embargo, de los cinco encuentros oficiales anteriores, Boca solamente ganó uno, mientras que perdió los otros cuatro.

La primera visita del conjunto argentino al mítico estadio fue el 15 de noviembre de 1951, cuando empató 2-2 frente a Flamengo en un amistoso. Aquella noche, José Borrello y Jorge Dulio Benítez marcaron los goles del equipo de La Ribera.

La única victoria oficial de Boca en el Maracaná

El antecedente más favorable para Boca se remonta al 2 de septiembre de 1998, cuando derrotó 2-0 a Flamengo por la fase de grupos de la Copa Mercosur. El equipo dirigido por Carlos Bianchi consiguió la victoria con goles de Emiliano Rey y Aníbal Matellán.

Una particularidad de aquel partido es que el Xeneize utilizó una camiseta blanca, el mismo color que vestirá este martes frente a Vasco da Gama.

No obstante, después de aquella victoria, Boca acumuló dos derrotas consecutivas en partidos oficiales disputados en ese estadio, ambas frente a Fluminense.

En 2008, por las semifinales de la Copa Libertadores, el equipo argentino comenzó ganando con un gol de Martín Palermo, pero terminó cayendo 3-1 y quedó eliminado de la competencia.

El último antecedente: la dolorosa final de 2023

La presentación más reciente de Boca en el Maracaná fue el 4 de noviembre de 2023, cuando perdió 2-1 ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad, Germán Cano abrió el marcador para el conjunto brasileño, mientras que Luis Advíncula consiguió igualar el encuentro durante el segundo tiempo. Sin embargo, Jhon Kennedy convirtió en el alargue y le dio el título a Fluminense, dejando al Xeneize sin la posibilidad de conquistar su séptima Libertadores.

Ese resultado forma parte de otra estadística que Boca buscará revertir: acumula 11 partidos consecutivos sin ganar en territorio brasileño.

La última victoria del equipo argentino en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020, cuando superó 1-0 a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

El historial de Boca en el Maracaná

Entre los antecedentes más destacados aparecen las derrotas frente a Santos en la final de la Libertadores de 1963, Flamengo en 1991 y Fluminense en 2008 y 2023. La única alegría oficial fue el triunfo sobre Flamengo en 1998.

Ahora, Boca tendrá la oportunidad de modificar ese historial en una instancia decisiva. Para avanzar directamente a la final de la Copa Sudamericana deberá ganar por al menos dos goles de diferencia. Si consigue imponerse por un solo tanto, la clasificación se resolverá mediante penales.