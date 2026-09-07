Boca afronta los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un objetivo que va más allá de superar una serie: recuperar la mística copera que durante décadas estuvo asociada a su identidad.

El Xeneize se medirá con São Paulo en una instancia decisiva del torneo continental. El desafío aparece en un momento en el que el protagonismo internacional que Boca supo sostener durante años quedó relegado.

Las últimas temporadas estuvieron marcadas por eliminaciones tempranas, finales perdidas y golpes que alejaron al club de la pelea por los grandes títulos internacionales. Ahora, el equipo tiene una nueva oportunidad para cambiar esa tendencia.

Una historia que pesa

Boca construyó buena parte de su prestigio internacional a partir de sus actuaciones en las grandes noches de Copa. Esa historia genera una expectativa permanente cada vez que el equipo afronta una competencia continental.

La Sudamericana representa ahora el escenario para intentar recuperar esa identidad. El conjunto argentino deberá enfrentar a un rival de jerarquía como São Paulo en una serie que aparece como una prueba importante.

La necesidad de volver a competir por un título internacional también representa una exigencia para el plantel. Boca necesita demostrar que puede recuperar el carácter que históricamente lo distinguió en este tipo de partidos.

La oportunidad ante São Paulo

El cruce ante el conjunto brasileño puede convertirse en un punto de inflexión para el Xeneize. Avanzar significaría meterse entre los cuatro mejores del torneo y alimentar nuevamente la ilusión de conquistar un título continental.

La misión está planteada: Boca deberá recuperar su mejor versión y volver a mostrar en la cancha aquella personalidad que durante años convirtió sus noches internacionales en una marca registrada.