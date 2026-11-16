El plantel de Boca retomó los entrenamientos en el inicio de una semana decisiva antes de disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Rodolfo Arruabarrena ya tiene definida gran parte de la formación titular, pero además de aguardar por la evolución física de Lautaro Blanco, debe resolver quién ocupará la última vacante en la delantera junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores protagonizan una intensa competencia interna para meterse entre los once iniciales.

Con Miguel Merentiel asegurado como referencia de área y Sebastián Villa atravesando un gran momento futbolístico que lo consolida en la alineación principal, el entrenador analiza opciones para completar el tridente ofensivo. En condiciones físicas óptimas el elegido sería Tomás Aranda, quien aporta el juego ideal para enlazar un mediocampo compuesto por tres volantes centrales con vocación ofensiva y dos atacantes que buscan constantemente los pases al espacio. Sin embargo, el juvenil viene de superar una fractura de peroné sufrida a fines de agosto y apenas acumuló sesenta minutos distribuidos en dos encuentros desde su regreso a las canchas, por lo que su titularidad dependerá de cómo responda en las prácticas semanales.

Ante la falta de ritmo futbolístico del enganche, Alan Velasco surge como el reemplazo natural por características de juego y fue la primera apuesta del cuerpo técnico cuando se produjo la lesión en agosto. Aunque un desgarro frenó su buen rendimiento y le quitó continuidad, el mediapunta recuperó su lugar desde el arranque en los recientes compromisos ante Defensa y Justicia y frente a Banfield por la Copa Argentina. De todas maneras, en ambos cotejos terminó siendo el primer futbolista sustituido por el director técnico para permitir justamente el ingreso de Tomás Aranda.

La tercera alternativa que evalúa el cuerpo técnico es apostar por el desequilibrio individual y la gambeta en el mano a mano que ofrece Leonel Flores, un perfil distinto a la velocidad pura que aporta Sebastián Villa por el sector opuesto. El rendimiento del joven extremo decayó en las últimas semanas al punto de perder su puesto en el equipo titular luego del Superclásico, quedando relegado a un rol de revulsivo ingresando desde el banco de suplentes. Por este presente deportivo, todo indica que corre desde atrás en la consideración del entrenador para jugar desde el inicio en Colombia.

El repaso estadístico de los delanteros en el actual ciclo de Rodolfo Arruabarrena refleja la paridad y el rodaje que tuvo cada integrante del plantel durante la temporada. Leonel Flores encabeza la lista de participación con 1792 minutos disputados en 26 partidos, siendo titular en 21 de ellos, con un saldo de 5 goles y 3 asistencias. Muy cerca aparece Miguel Merentiel con 1775 minutos en 26 encuentros, 22 desde el arranque, aportando 9 tantos y 1 pase gol, mientras que Sebastián Villa suma 1330 minutos en 25 presentaciones, 13 como titular, con 2 conversiones y 8 asistencias.

Por su parte, los otros candidatos al puesto y las variantes de recambio también presentan registros importantes en el semestre xeneize. Alan Velasco acumula 1020 minutos en 22 partidos jugados, con 13 titularidades y 4 goles anotados en su cuenta personal. Más atrás figuran Tomás Aranda, quien contabiliza 868 minutos en 13 encuentros, 10 desde el comienzo y 1 asistencia, y finalmente Enner Valencia, que registra 597 minutos en 18 apariciones, apenas 4 como titular, pero con una alta efectividad de 6 goles y 2 asistencias.