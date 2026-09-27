Con dos goles de Valencia, Boca empata 2-2 con Racing por Copa Argentina

Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán este domingo desde las 17 por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, donde ambos buscarán avanzar a las semifinales.

El ganador del encuentro se medirá en la próxima instancia con Banfield. El Taladro ya consiguió su lugar en las semifinales después de superar a Deportivo Riestra en la definición por penales.

Boca llega tras eliminar a Vélez

El Xeneize alcanzó los cuartos de final después de vencer a Vélez en los penales, tras igualar 0-0 durante los 90 minutos. La definición terminó 4-3 a favor de Boca, que avanzó a la siguiente instancia.

Racing, en tanto, llegó a esta instancia luego de derrotar 1-0 a Belgrano en los octavos de final. Tomás Conechny marcó el único gol del encuentro disputado en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes.

Un nuevo capítulo del clásico

Boca y Racing volverán a encontrarse en un partido de eliminación directa después de distintos cruces que quedaron registrados en la historia entre ambos. El historial general cuenta con 223 enfrentamientos oficiales, con 94 triunfos para Boca, 74 para Racing y 55 empates.

La Copa Argentina ya los enfrentó en la final de la temporada inaugural, cuando Boca se impuso por 2-1 en San Juan. Ahora volverán a cruzarse en el torneo, pero esta vez por un lugar entre los cuatro mejores de la edición 2026.

Racing, con una baja en ataque

La Academia llegará al partido con la baja de Lautaro Díaz, quien quedó afuera de la convocatoria por una sobrecarga muscular. Juan Pablo Vojvoda deberá definir entre Tomás Conechny y Duván Vergara para ocupar su lugar en el ataque.

Racing viene de vencer 3-1 a Sarmiento y buscará mantener esa base para el duelo ante Boca. El equipo de Avellaneda tendrá enfrente al Xeneize en un partido que definirá al tercer semifinalista de la Copa Argentina 2026.