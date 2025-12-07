Boca y Racing empatan 0 a 0 por un lugar en la final del torneo

El Estadio Alberto J. Armando se prepara para recibir este domingo el crucial encuentro por la semifinal del Torneo Clausura, donde Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán en búsqueda del pase a la final del certamen. Ambos planteles ya arribaron a La Bombonera para disputar el decisivo duelo.

Este cruce es particularmente especial para el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quien no solo busca meterse en una final, sino que se enfrenta al club de sus amores, Racing Club. Úbeda, hoy al mando del Xeneize, tendrá enfrente a su amigo y excompañero, Gustavo Costas, técnico de la Academia. La historia de ambos técnicos se remonta a la temporada 1995/96, cuando coincidieron como jugadores, e incluso Costas dirigió a Úbeda en 1999. Además, Úbeda es una figura histórica en Avellaneda, habiendo sido capitán del equipo campeón del Apertura 2001 que puso fin a una sequía de 35 años sin títulos y se posiciona como el cuarto jugador con más presencias en la historia de Racing.

Desde 2012, estos equipos han forjado una costumbre de enfrentarse en instancias eliminatorias, contabilizando siete cruces hasta la fecha. Aunque el historial favorece a los de La Ribera por 4 a 3, La Academia se adjudicó dos finales.

El camino a la semifinal fue sólido para ambos equipos. Boca Juniors, bajo la dirección de Claudio Úbeda, finalizó en la primera posición de la Zona A con 29 unidades. En octavos de final, el Xeneize venció 2 a 0 a Talleres, y en cuartos se impuso 1 a 0 a Argentinos Juniors. Ambos encuentros se disputaron en La Bombonera gracias a la ventaja obtenida por su posición en la tabla de su grupo. Por su parte, Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, culminó tercero en la Zona A con 25 unidades. La Academia llegó a esta instancia tras obtener una agónica victoria de 3 a 2 ante River Plate en octavos en su casa, y superó a Tigre 4 a 2 por penales en cuartos, después de un empate 0 a 0 en 120 minutos. Esta semifinal marca la primera vez en estos playoffs que Racing saldrá del Cilindro.

Alineaciones confirmadas

Boca Juniors (Entrenador: Claudio Úbeda): Agustín Marchesín (25), Juan Ignacio Barinaga (24), Lautaro Di Lollo (40), Ayrton Costa (32), Lautaro Blanco (23), Carlos Palacios (8), Milton Delgado (43), Leandro Paredes (5), Exequiel Zeballos (7), Miguel Ángel Merentiel (16) y Milton Giménez (9).

Racing Club (Entrenador: Gustavo Costas): Facundo Cambeses (25), Marco Di Césare (3), Nazareno Colombo (23), Agustín García Basso (2), Facundo Mura (34), Juan Ignacio Nardoni (5), Agustín Almendra (32), Gabriel Rojas (27), Santiago Solari (28), Adrián Martínez (9) y Duván Vergara (7).