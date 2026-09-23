Boca y Racing ya tienen todo definido para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina. El clásico se jugará el domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara el reclamo presentado por Vélez contra la clasificación del Xeneize.

La organización confirmó la programación después de conocerse el fallo que mantuvo a Boca en la competencia. El equipo dirigido por "Vasco" Arruabarrena había avanzado tras empatar 0-0 con Vélez en los octavos de final y ganar 4-3 en la definición por penales.

El reclamo de Vélez

La clasificación de Boca había quedado en suspenso por una presentación de Vélez ante el Tribunal de Disciplina. El club de Liniers cuestionó que el Xeneize hubiera incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.

El Tribunal rechazó el pedido para quitarle la clasificación a Boca y determinó que continuará en la Copa Argentina. Sin embargo, el club recibió una sanción económica equivalente a 1.000 entradas.

Con esa resolución, quedó habilitado el cruce frente a Racing, que será a partido único y definirá uno de los semifinalistas del certamen.

Cómo será la venta de entradas

La venta para ambas parcialidades comenzó el martes 22 de septiembre a las 21.30 a través de Deportick. Los precios establecidos son de $55.000 para menores de hasta 11 años, $70.000 para las entradas populares y $120.000 para las plateas.

Para los hinchas de Racing habrá canje exclusivo para socios el viernes 25 y sábado 26 de septiembre, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Presidente Perón. También podrán realizarlo el domingo 27, de 9 a 15, en La Playa de la Música, en Rosario.

En caso de quedar localidades disponibles, Racing tendrá venta presencial el sábado 26 en Avellaneda y el domingo 27 en Rosario. Para los hinchas de Boca, el canje físico será el sábado 26 de 9 a 17 y el domingo 27 de 9 a 13 en el Coloso Marcelo Bielsa.

La organización aclaró que no habrá venta ni canje de entradas en el Gigante de Arroyito durante el día del partido.

El camino hacia semifinales

El ganador del clásico entre Boca y Racing enfrentará en semifinales a Banfield, que ya consiguió su lugar después de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

Del otro lado del cuadro, Atlético Tucumán espera por el vencedor del partido entre Platense y Estudiantes, que se disputará el jueves 1 de octubre desde las 21.15 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.