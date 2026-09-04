Boca y Racing ya conocen cuándo volverán a verse las caras. Luego de conseguir sus respectivas clasificaciones, quedó confirmado que ambos equipos se enfrentarán el próximo domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro definirá a uno de los semifinalistas del certamen, aunque todavía quedan dos datos importantes por resolver: el horario y el estadio en el que se disputará el clásico.

Boca consiguió su lugar entre los ocho mejores luego de una sufrida clasificación frente a Vélez. Tras igualar 0-0 durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 4-3 en la definición por penales.

Una de las figuras de aquella noche fue Álvaro Montero. El arquero colombiano contuvo un remate durante la definición y fue determinante para que el Xeneize consiguiera el boleto a la siguiente instancia.

Racing, por su parte, había conseguido anticipadamente la clasificación a los cuartos de final luego de eliminar a Belgrano. La Academia se impuso por 1-0 y quedó a la espera del ganador de la llave entre Boca y Vélez.

De esta manera, el cuadro terminó determinando un nuevo clásico entre Boca y Racing, esta vez con la obligación de definir a un ganador para avanzar a las semifinales.

Boca podría sufrir bajas importantes

La fecha elegida para disputar el partido podría traerle complicaciones a Boca debido a las convocatorias internacionales.

Miguel Merentiel y Álvaro Montero fueron incluidos en las prelistas de Uruguay y Colombia, respectivamente, y tienen posibilidades de ser convocados por sus selecciones. En caso de quedar en las nóminas definitivas, podrían perderse el encuentro frente a Racing.

La situación genera especial atención en el Xeneize porque ambos futbolistas tienen un lugar importante dentro del plantel. Montero viene de ser protagonista en la clasificación ante Vélez, mientras que Merentiel es una de las alternativas ofensivas del equipo.

Antes de pensar definitivamente en el clásico por Copa Argentina, Boca afrontará una agenda cargada. Este sábado visitará a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura y el martes 8 de septiembre recibirá a San Pablo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Racing también continuará con su calendario local mientras prepara el duelo eliminatorio. El conjunto de Avellaneda recibirá este domingo a Atlético Tucumán por el campeonato.

Con la fecha ya establecida, Boca y Racing comenzarán a mirar de reojo el domingo 27 de septiembre. El ganador avanzará a las semifinales y quedará a solamente dos partidos de conquistar la Copa Argentina.