Boca Juniors y Racing Club protagonizan uno de los clásicos con mayor historia del fútbol argentino. A lo largo de los años, ambos equipos se enfrentaron en 221 partidos oficiales.

El historial general favorece a Boca, que consiguió 94 victorias frente a las 74 de Racing. Los restantes 53 encuentros terminaron en empate, mientras que el Xeneize marcó 317 goles y la Academia convirtió 283.

Los últimos enfrentamientos

En los cruces más recientes hubo resultados para ambos lados. En febrero de 2025, Racing ganó 2-0 en el Cilindro por el Apertura, mientras que por el Clausura igualaron 1-1 en La Bombonera y la Academia ganó 1-0 en la semifinal.

Durante 2024 también se repartieron los triunfos. Boca venció 4-2 por la Copa de la Liga Profesional y Racing ganó 2-1 por el Torneo de la Liga Profesional.

Los cruces internacionales

Boca y Racing también se enfrentaron en distintas competencias internacionales. En la Libertadores 1989 igualaron 0-0 y luego Boca ganó 3-2, mientras que en el desempate se impuso 3-1.

En la Libertadores 2016, Boca ganó 1-0 como visitante después del empate 0-0 en La Bombonera. Por los cuartos de final de la Libertadores 2020, Racing ganó 1-0 como local y Boca se impuso 2-0 en la revancha.

El último cruce internacional mencionado por ESPN corresponde a los cuartos de final de la Libertadores 2023. Ambos partidos terminaron 0-0 y Boca avanzó después de imponerse 4-1 en los penales.