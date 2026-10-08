La espera terminó. Boca y River se enfrentarán el domingo 1 de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La Liga Profesional confirmó el cronograma de las jornadas 13, 14 y 15 y definió así cuándo se jugará uno de los partidos más esperados del campeonato.

El encuentro será el duelo interzonal de esa jornada y se disputará apenas dos fechas antes del cierre de la fase regular. Para ambos equipos, el resultado puede tener peso en la definición de la clasificación a los playoffs y en la pelea por los primeros lugares de la tabla anual.

La organización todavía no informó quién será el árbitro del Superclásico.

Boca volverá a ser local

El partido tendrá como escenario a la Bombonera, donde Boca recibirá a su clásico rival en la anteúltima jornada de la fase regular.

El Xeneize llegará al encuentro después de enfrentar a Talleres por la fecha 13 y a Independiente por la fecha 14. River, por su parte, jugará ante Belgrano en la jornada 13 y recibirá a Racing en la fecha siguiente.

De esta manera, ambos tendrán dos compromisos por delante antes de volver a verse las caras y llegarán al Superclásico con un panorama más definido respecto de sus posibilidades en el torneo.

El antecedente más reciente

El último Superclásico oficial se disputó el 19 de abril de 2026 en el Monumental y terminó con triunfo de Boca por 1-0. El único gol del encuentro fue convertido por Leandro Paredes de penal.

Ahora, el clásico tendrá un nuevo capítulo, esta vez en territorio xeneize y en una instancia clave del Torneo Clausura.

Así será la fecha 15

La jornada comenzará el viernes 30 de octubre y continuará durante el fin de semana. El sábado 31 se jugarán cuatro partidos, mientras que el domingo 1 de noviembre estará concentrada buena parte de la atención del fútbol argentino.

Ese día, además del Boca-River de las 15, se disputarán Newell's-Unión a las 18.30, Belgrano-Barracas Central a las 18.30 y Lanús-Gimnasia de Mendoza a las 20.45.

El Superclásico quedó así marcado en el calendario: domingo 1 de noviembre, a las 15, en la Bombonera. El partido llegará en un momento en el que cada punto puede ser determinante para definir el futuro de Boca y River en el tramo final del campeonato.