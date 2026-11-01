Superclásico caliente: expulsaron a Montiel y River se quedó con nueve

Boca Juniors y River Plate protagonizarán este domingo 1 de noviembre una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes para sus aspiraciones en la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El enfrentamiento será el número 267 del historial oficial entre ambos clubes y se disputará en un escenario de alta expectativa. Mientras Boca buscará consolidar su liderazgo en la tabla anual, River necesita una victoria para mantenerse en la pelea por un lugar en el máximo torneo continental.

El Xeneize llega después de superar por 1 a 0 a Independiente en Avellaneda, gracias a un gol de cabeza de Facundo Herrera. Con ese resultado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 57 puntos en la tabla anual, la misma cantidad que Argentinos Juniors, aunque con una mejor diferencia de gol.

Una victoria frente a su histórico rival le permitiría llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo para finalizar como líder de la clasificación general. Además, quedaría muy cerca de asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, River atraviesa una situación más comprometida. El conjunto conducido por Leonardo Ponzio ocupa el séptimo puesto de la tabla anual con 52 unidades, a cinco de Boca y a cuatro de Rosario Central, último equipo que actualmente estaría obteniendo un boleto a la Libertadores.

El Millonario llega fortalecido por dos victorias consecutivas: un contundente 3 a 0 frente a Belgrano en Córdoba y un triunfo por 1 a 0 ante Racing en el estadio Monumental. Sin embargo, necesita ganar en La Bombonera para mantener posibilidades concretas de clasificación mediante la tabla anual.

Las formaciones confirmadas de Boca y River

Para este compromiso, Arruabarrena decidió apostar por Sebastián Villa desde el arranque, quien acompañará a Miguel Merentiel y Leonel Flores en el ataque. Además, Lautaro Blanco regresará a la defensa.

Boca formará con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

En River, una de las principales novedades será la presencia del juvenil Lucas Silva, de 19 años, quien tendrá la responsabilidad de ocupar el mediocampo ante las ausencias de Aníbal Moreno y Fausto Vera.

También regresará Lucas Martínez Quarta a la defensa después de cumplir su suspensión frente a Racing, mientras que Marcos Acuña volverá a ocupar el lateral izquierdo.

River saldrá con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

A qué hora juega Boca vs. River y dónde verlo en vivo

El Superclásico comenzará a las 15, hora argentina, y se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium, señales disponibles mediante los servicios de televisión que cuentan con el Pack Fútbol.

Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el partido, en medio de una semana marcada por declaraciones y cuestionamientos sobre el arbitraje.

En cuanto al historial, Boca mantiene una ventaja de seis victorias sobre River. De los 266 enfrentamientos oficiales disputados hasta el momento, el Xeneize ganó 94, el Millonario se impuso en 88 y los restantes 84 terminaron empatados.

Con ambos equipos necesitados de puntos y la clasificación a la Libertadores en juego, La Bombonera será escenario de un Superclásico que podría resultar determinante para el cierre de la temporada.