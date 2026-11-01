El Superclásico entre Boca y River tendrá mucho más que el orgullo en juego este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera. El encuentro puede influir en la pelea por la Tabla Anual, la clasificación a los playoffs y el ánimo de ambos equipos para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Los dos llegan después de ganar sus respectivos clásicos: Boca venció 1-0 a Independiente en Avellaneda, mientras que River superó por el mismo resultado a Racing en el Monumental. Sin embargo, las necesidades de cada equipo son diferentes y el resultado puede marcar el rumbo de sus objetivos.

Boca busca defender la cima y sostener la ilusión

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento de expectativa, con participación en varias competencias. Se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026, continúa en carrera en la Copa Argentina y lidera la Tabla Anual con 57 puntos.

La victoria ante Independiente le permitió conservar el primer puesto de la clasificación general, con Rosario Central a una unidad y River con 52 puntos. Por eso, el Superclásico representa una oportunidad para ampliar la diferencia y llegar fortalecido a las definiciones que tiene por delante.

Arruabarrena destacó el esfuerzo del plantel después del triunfo en Avellaneda y pidió mantener la concentración. “Agradecer como hincha, pero no ganamos nada. Hay que seguir insistiendo, mejorando y falta la última parte del año”, expresó.

El entrenador también reconoció el desgaste que implica la seguidilla de partidos y puso el foco en el encuentro ante River. “Me tengo que ocupar en mejorar para el Superclásico y poder darle una alegría al hincha en nuestra casa y seguir arriba en la Anual”, aseguró.

River necesita un triunfo para recuperar terreno

El Millonario llega después de vencer 1-0 a Racing en el Monumental, en un resultado que le permitió recuperar confianza. El gol fue convertido por Lautaro Rivero, quien volvió a la titularidad y tuvo una actuación importante en la previa del clásico.

El defensor valoró su regreso y la posibilidad de convertir después de un período con menor participación. “Tengo muchas emociones juntas. Me tocó estar un tiempo afuera y pude convertir y saqué toda esa emoción afuera”, manifestó tras el partido.

Rivero también dejó en claro la importancia que tiene el encuentro del domingo para el plantel. “Es un clásico, el Superclásico se juega a matar o morir, así que vamos a ir con todo”, afirmó, y les pidió tranquilidad a los hinchas.

Leonardo Ponzio, quien conduce al equipo de manera interina, intenta que la expectativa no altere la preparación. “Es una semana distinta, pero primero no hay que jugar el partido antes”, expresó, en referencia a la necesidad de enfocarse en el trabajo.

Dos caminos diferentes para el cierre del año

La situación deportiva de ambos equipos también marca el contraste de este Superclásico. Boca sigue con posibilidades de pelear por la Sudamericana, la Copa Argentina y el Clausura, mientras que River quedó eliminado de las dos copas y concentra sus fuerzas en la competencia local.

El Xeneize disputará la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, después de superar a Vasco da Gama en semifinales. Además, enfrentará a Banfield el 14 de noviembre por una de las semifinales de la Copa Argentina.

River, en cambio, buscará aprovechar el torneo local para cerrar el año de otra manera. La victoria ante Racing le permitió recuperar terreno y el clásico aparece como una oportunidad para sostener esa reacción.

La Tabla Anual y los playoffs, en juego

La diferencia en la Tabla Anual le da un valor adicional al encuentro. Boca suma 57 puntos y River acumula 52, por lo que un triunfo del Millonario le permitiría acercarse a la parte alta de la clasificación, mientras que el local buscará defender su posición.

La clasificación general también define lugares para las copas internacionales de 2027 y consagra al Campeón de Liga. A su vez, la pelea por los playoffs mantiene su importancia en el Clausura, con Boca ya clasificado y River obligado a sostenerse entre los equipos que avanzarán a los octavos de final.

Así, el Superclásico tendrá consecuencias deportivas y anímicas para los dos equipos. Boca intentará ratificar su buen momento ante su gente, mientras que River buscará un triunfo que le permita cambiar el tono de su temporada.