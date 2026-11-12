El Torneo Clausura 2026 entró en su etapa decisiva después de que se definieran los ocho cruces de los octavos de final. Los playoffs se disputarían entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, con Boca Juniors frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate ante Lanús como dos de los enfrentamientos más destacados.

Aunque el calendario ya circula entre los medios deportivos, todavía resta la ratificación oficial de la Liga Profesional sobre los días y horarios. El último encuentro de la fase sería Boca-Independiente Rivadavia, previsto para el miércoles 25 a las 21, debido a que el Xeneize disputará cuatro días antes la final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, River recibiría a Lanús el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental. El Millonario terminó cuarto en la Zona B y tendrá la ventaja de disputar la eliminatoria como local.

Los octavos comenzarán después del receso por la fecha FIFA, durante el cual la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

El cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura

De acuerdo con la programación difundida, los ocho partidos se distribuirían de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre

20:00 | Vélez Sarsfield vs. Belgrano de Córdoba.

Sábado 21 de noviembre

15:00 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

17:00 | Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre

16:00 | Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

19:00 | River Plate vs. Lanús.

22:00 | Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre

17:00 | Gimnasia de La Plata vs. Newell's.

Miércoles 25 de noviembre

21:00 | Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

El partido entre River y Lanús todavía podría trasladarse al lunes 23, según algunas versiones periodísticas. Los horarios definitivos dependerán de la comunicación oficial de la organización.

Por qué Boca jugará después de los demás equipos

Boca, que viene de quedarse con el título de la Tabla Anual, tendrá una agenda particularmente exigente durante noviembre.

El sábado 21 disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, en Barranquilla, Colombia. Por ese motivo, su debut en los playoffs del Clausura quedó previsto para el miércoles 25, en La Bombonera.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena terminó segundo en la Zona A y enfrentará a Independiente Rivadavia, que clasificó séptimo en la Zona B.

River, en cambio, tendrá como rival a Lanús, que finalizó quinto en la Zona A después de empatar 1-1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

Cómo se definirán los partidos de los playoffs

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en su respectiva zona.

Si el encuentro termina empatado después de los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. En caso de persistir la igualdad, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

El mismo formato se utilizará durante los cuartos de final y las semifinales.

Por la distribución de los equipos en el cuadro, Boca y River solamente podrían enfrentarse en una eventual final del campeonato.

Cuándo será la final del Torneo Clausura 2026

La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el renovado Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata.

El equipo que se consagre campeón obtendrá una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.