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Boca y su historial ante equipos de Brasil tras la victoria ante Vasco da Gama

El Xeneize suma 43 victorias en 115 partidos ante brasileños y ganó 28 de las 42 series mano a mano en torneos CONMEBOL.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Boca aumentó su racha ante brasileños.

Boca Juniors volvió a festejar en Brasil después de vencer por 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado reforzó los números del Xeneize frente a los clubes brasileños en competencias internacionales organizadas por la CONMEBOL.

Con este triunfo, Boca llegó a 43 victorias en 115 partidos ante equipos de Brasil, de acuerdo con las estadísticas difundidas tras la clasificación. Además, el conjunto argentino mantiene un registro destacado en los cruces de eliminación directa frente a rivales de ese país.

Los números de Boca ante los brasileños

El historial general del Xeneize frente a clubes brasileños incluye encuentros de Copa Libertadores, Sudamericana y otras competencias continentales. En ese recorrido, Boca se convirtió en uno de los equipos argentinos con mayor cantidad de triunfos frente a representantes de Brasil.

En las series mano a mano, el equipo de la Ribera también cuenta con un balance favorable, con 28 clasificaciones en 42 enfrentamientos de eliminación directa. Además, en las semifinales disputadas frente a clubes brasileños por torneos de la CONMEBOL, logró avanzar en ocho de las diez series que afrontó.

El triunfo ante Vasco en el Maracaná

La victoria por 3 a 1 ante Vasco da Gama le permitió a Boca asegurar su lugar en la final de la Sudamericana, después de una serie que terminó a su favor. El equipo argentino volvió a imponerse en un escenario de gran peso para el fútbol sudamericano y extendió su recorrido internacional en la temporada.

Ahora, el Xeneize tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título continental en la definición prevista para noviembre. El rival saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, mientras Boca buscará convertir su buen registro ante equipos brasileños en un nuevo logro deportivo.

Todos los partidos de Boca vs. equipos de Brasil

FECHATORNEOFASERESULTADO
14/9/1963Libertadores 1963FinalSantos 3-2 Boca
211/9/1963Libertadores 1963FinalBoca 1-2 Santos
36/9/1977Libertadores 1977FinalBoca 1-0 Cruzeiro
411/9/1977Libertadores 1977FinalCruzeiro 1-0 Boca
514/9/1977Libertadores 1977FinalBoca 0-0 (5-4) Cruzeiro
624/9/1978Libertadores 1978SemiAt. Mineiro 1-2 Boca
75/10/1978Libertadores 1978SemiBoca 3-1 At. Mineiro
82/3/1988Supercopa 19888vos.Boca 1-0 Gremio
916/3/1988Supercopa 19888vos.Gremio 2-0 Boca
108/11/1989Supercopa 1989SemiGremio 0-0 Boca
1116/11/1989Supercopa 1989SemiBoca 2-0 Gremio
1217/4/1991Libertadores 19918vos.Boca 3-1 Corinthians
1325/4/1991Libertadores 19918vos.Corinthians 1-1 Boca
141/5/1991Libertadores 19914tos.Flamengo 2-1 Boca
158/5/1991Libertadores 19914tos.Boca 3-0 Flamengo
1631/5/1992Master 1992FinalBoca 2-1 Cruzeiro
177/7/1993Copa de Oro 1993SemiBoca 1-0 Sao Paulo
1810/7/1993Copa de Oro 1993SemiSao Paulo 1-1 Boca
1914/7/1993Copa de Oro 1993FinalAt. Mineiro 0-0 Boca
2022/7/1993Copa de Oro 1993FinalBoca 1-0 At. Mineiro
219/3/1994Libertadores 19941a. fasePalmeiras 6-1 Boca
2216/3/1994Libertadores 19941a. faseBoca 1-2 Cruzeiro
2330/3/1994Libertadores 19941a. faseBoca 2-1 Palmeiras
246/4/1994Libertadores 19941a. faseCruzeiro 2-1 Boca
2519/10/1994Supercopa 1994SemiBoca 2-0 Sao Paulo
2626/10/1994Supercopa 1994SemiSao Paulo 1-0 Boca
2713/9/1995Supercopa 19951a. faseSao Paulo 1-0 Boca
2810/10/1995Supercopa 19951a. faseBoca 2-3 Sao Paulo
2917/10/1996Supercopa 19964tos.Boca 0-0 Cruzeiro
3023/10/1996Supercopa 19964tos.Cruzeiro 1-1 (7-6) Boca
313/9/1997Supercopa 19971a. faseBoca 1-0 Cruzeiro
3223/10/1997Supercopa 19971a. faseCruzeiro 2-1 Boca
332/9/1998Mercosur 19981a. faseFlamengo 0-2 Boca
3414/10/1998Mercosur 19981a. faseBoca 3-0 Flamengo
3529/10/1998Mercosur 19984tos.Palmeiras 3-1 Boca
364/11/1998Mercosur 19984tos.Boca 1-1 Palmeiras
3731/7/1999Mercosur 19991a. faseBoca 5-1 Sao Paulo
388/9/1999Mercosur 19991a. faseSao Paulo 1-1 Boca
3914/6/2000Libertadores 2000FinalBoca 2-2 Palmeiras
4021/6/2000Libertadores 2000FinalPalmeiras 0-0 (2-4) Boca
419/8/2000Mercosur 20001a. faseBoca 3-0 Corinthians
4219/9/2000Mercosur 20001a. faseCorinthians 2-2 Boca
431/11/2000Mercosur 20004tos.At. Mineiro 2-0 Boca
447/11/2000Mercosur 20004tos.Boca 2-2 At. Mineiro
4523/5/2001Libertadores 20014tos.Vasco da Gama 0-1 Boca
4630/5/2001Libertadores 20014tos.Boca 3-0 Vasco da Gama
477/6/2001Libertadores 2001SemiBoca 2-2 Palmeiras
4813/6/2001Libertadores 2001SemiPalmeiras 2-2 (2-3) Boca
4919/9/2001Mercosur 20011a. faseVasco da Gama 2-2 Boca
5025/9/2001Mercosur 20011a. faseBoca 2-2 Vasco da Gama
5124/4/2003Libertadores 20038vos.Boca 0-1 Paysandú
5215/5/2003Libertadores 20038vos.Paysandu 2-4 Boca
5325/6/2003Libertadores 2003FinalBoca 2-0 Santos
542/7/2003Libertadores 2003FinalSantos 1-3 Boca
5520/5/2004Libertadores 20044tos.Sao Caetano 0-0 Boca
5625/5/2004Libertadores 20044tos.Boca 1-1 (4-3) Sao Caetano
5724/11/2004Sudamericana 2004SemiBoca 4-2 Internacional
581/12/2004Sudamericana 2004SemiInternacional 0-0 Boca
5919/10/2005Sudamericana 20054tos.Internacional 1-0 Boca
6010/11/2005Sudamericana 20054tos.Boca 4-1 Inter
617/9/2006Recopa 2006FinalBoca 2-1 Sao Paulo
6214/9/2006Recopa 2006FinalSao Paulo 2-2 Boca
6313/6/2007Libertadores 2007FinalBoca 3-0 Gremio
6420/6/2007Libertadores 2007FinalGremio 0-2 Boca
6519/9/2007Sudamericana 20078vos.Boca 2-1 Sao Paulo
6626/9/2007Sudamericana 20078vos.Sao Paulo 1-0 Boca
6730/4/2008Libertadores 20088vos.Boca 2-1 Cruzeiro
687/5/2008Libertadores 20088vos.Cruzeiro 1-2 Boca
6928/5/2008Libertadores 2008SemiBoca 2-2 Fluminense
704/6/2008Libertadores 2008SemiFluminense 3-1 Boca
7122/10/2008Sudamericana 20084tos.Internacional 2-0 Boca
726/11/2008Sudamericana 20084tos.Boca 1-2 Internacional
737/3/2012Libertadores 20121a. faseBoca 1-2 Fluminense
7411/4/2012Libertadores 20121a. faseFluminense 0-2 Boca
7517/5/2012Libertadores 20124tos.Boca 1-0 Fluminense
7623/5/2012Libertadores 20124tos.Fluminense 1-1 Boca
7727/6/2012Libertadores 2012FinalBoca 1-1 Corinthians
784/7/2012Libertadores 2012FinalCorinthians 2-0 Boca
791/5/2013Libertadores 20138vos.Boca 1-0 Corinthians
8015/5/2013Libertadores 20138vos.Corinthians 1-1 Boca
8111/4/2018Libertadores 20181a. fasePalmeiras 1-1 Boca
8225/4/2018Libertadores 20181a. faseBoca 0-2 Palmeiras
8319/9/2018Libertadores 20184tos.Boca 2-0 Cruzeiro
844/10/2018Libertadores 20184tos.Cruzeiro 1-1 Boca
8524/10/2018Libertadores 2018SemiBoca 2-0 Palmeiras
8631/10/2018Libertadores 2018SemiPalmeiras 2-2 Boca
872/4/2019Libertadores 20191a. faseAt. Paranaense 3-0 Boca
889/5/2019Libertadores 20191a. faseBoca 2-1 At. Paranaense
8924/7/2019Libertadores 20198vos.At. Paranaense 0-1 Boca
9031/7/2019Libertadores 20198vos.Boca 2-0 At. Paranaense
912/12/2020Libertadores 20208vos.Internacional 0-1 Boca
929/12/2020Libertadores 20208vos.Boca 0-1 (5-4) Internacional
936/1/2021Libertadores 2020SemiBoca 0-0 Santos
9413/1/2021Libertadores 2020SemiSantos 3-0 Boca
9527/4/2021Libertadores 20211a. faseBoca 2-0 Santos
9611/5/2021Libertadores 20211a. faseSantos 1-0 Boca
9713/7/2021Libertadores 20218vos.Boca 0-0 At. Mineiro
9820/7/2021Libertadores 20218vos.At. Mineiro 0-0 (3-1) Boca
9926/4/2022Libertadores 20221a. faseCorinthians 2-0 Boca
10017/5/2022Libertadores 20221a. faseBoca 1-1 Corinthians
10128/6/2022Libertadores 20228vos.Corinthians 0-0 Boca
1025/7/2022Libertadores 20228vos.Boca 0-0 (5-6) Corinthinas
10328/9/2023Libertadores 2023SemiBoca 0-0 Palmeiras
1045/10/2023Libertadores 2023SemiPalmeiras 1-1 (2-4) Boca
1054/11/2023Libertadores 2023FinalBoca 1-2 Fluminense
10625/4/2024Sudamericana 20241a. faseFortaleza 2-0 Boca
10715/5/2024Sudamericana 20241a. faseBoca 1-1 Fortaleza
10815/8/2024Sudamericana 20248vos.Boca 1-0 Cruzeiro
10922/8/2024Sudamericana 20248vos.Cruzeiro 2-1 (5-4) Boca
11028/4/2026Libertadores 20261a. faseCruzeiro 1-0 Boca
11119/5/2026Libertadores 20261a. faseBoca 1-1 Cruzeiro
1128/9/2026Sudamericana 20264tos.Boca 1-0 Sao Paulo
11315/9/2026Sudamericana 20264tos.Sao Paulo 1-1 Boca
11413/10/2026Sudamericana 2026SemiBoca 0-1 Vasco da Gama
11520/10/2026Sudamericana 2026SemiVasco da Gama 1-3 Boca
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