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Boca y su historial ante equipos de Brasil tras la victoria ante Vasco da Gama
POR REDACCIÓN
Boca Juniors volvió a festejar en Brasil después de vencer por 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado reforzó los números del Xeneize frente a los clubes brasileños en competencias internacionales organizadas por la CONMEBOL.
Con este triunfo, Boca llegó a 43 victorias en 115 partidos ante equipos de Brasil, de acuerdo con las estadísticas difundidas tras la clasificación. Además, el conjunto argentino mantiene un registro destacado en los cruces de eliminación directa frente a rivales de ese país.
Los números de Boca ante los brasileños
El historial general del Xeneize frente a clubes brasileños incluye encuentros de Copa Libertadores, Sudamericana y otras competencias continentales. En ese recorrido, Boca se convirtió en uno de los equipos argentinos con mayor cantidad de triunfos frente a representantes de Brasil.
En las series mano a mano, el equipo de la Ribera también cuenta con un balance favorable, con 28 clasificaciones en 42 enfrentamientos de eliminación directa. Además, en las semifinales disputadas frente a clubes brasileños por torneos de la CONMEBOL, logró avanzar en ocho de las diez series que afrontó.
El triunfo ante Vasco en el Maracaná
La victoria por 3 a 1 ante Vasco da Gama le permitió a Boca asegurar su lugar en la final de la Sudamericana, después de una serie que terminó a su favor. El equipo argentino volvió a imponerse en un escenario de gran peso para el fútbol sudamericano y extendió su recorrido internacional en la temporada.
Ahora, el Xeneize tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título continental en la definición prevista para noviembre. El rival saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, mientras Boca buscará convertir su buen registro ante equipos brasileños en un nuevo logro deportivo.
Todos los partidos de Boca vs. equipos de Brasil
|N°
|FECHA
|TORNEO
|FASE
|RESULTADO
|1
|4/9/1963
|Libertadores 1963
|Final
|Santos 3-2 Boca
|2
|11/9/1963
|Libertadores 1963
|Final
|Boca 1-2 Santos
|3
|6/9/1977
|Libertadores 1977
|Final
|Boca 1-0 Cruzeiro
|4
|11/9/1977
|Libertadores 1977
|Final
|Cruzeiro 1-0 Boca
|5
|14/9/1977
|Libertadores 1977
|Final
|Boca 0-0 (5-4) Cruzeiro
|6
|24/9/1978
|Libertadores 1978
|Semi
|At. Mineiro 1-2 Boca
|7
|5/10/1978
|Libertadores 1978
|Semi
|Boca 3-1 At. Mineiro
|8
|2/3/1988
|Supercopa 1988
|8vos.
|Boca 1-0 Gremio
|9
|16/3/1988
|Supercopa 1988
|8vos.
|Gremio 2-0 Boca
|10
|8/11/1989
|Supercopa 1989
|Semi
|Gremio 0-0 Boca
|11
|16/11/1989
|Supercopa 1989
|Semi
|Boca 2-0 Gremio
|12
|17/4/1991
|Libertadores 1991
|8vos.
|Boca 3-1 Corinthians
|13
|25/4/1991
|Libertadores 1991
|8vos.
|Corinthians 1-1 Boca
|14
|1/5/1991
|Libertadores 1991
|4tos.
|Flamengo 2-1 Boca
|15
|8/5/1991
|Libertadores 1991
|4tos.
|Boca 3-0 Flamengo
|16
|31/5/1992
|Master 1992
|Final
|Boca 2-1 Cruzeiro
|17
|7/7/1993
|Copa de Oro 1993
|Semi
|Boca 1-0 Sao Paulo
|18
|10/7/1993
|Copa de Oro 1993
|Semi
|Sao Paulo 1-1 Boca
|19
|14/7/1993
|Copa de Oro 1993
|Final
|At. Mineiro 0-0 Boca
|20
|22/7/1993
|Copa de Oro 1993
|Final
|Boca 1-0 At. Mineiro
|21
|9/3/1994
|Libertadores 1994
|1a. fase
|Palmeiras 6-1 Boca
|22
|16/3/1994
|Libertadores 1994
|1a. fase
|Boca 1-2 Cruzeiro
|23
|30/3/1994
|Libertadores 1994
|1a. fase
|Boca 2-1 Palmeiras
|24
|6/4/1994
|Libertadores 1994
|1a. fase
|Cruzeiro 2-1 Boca
|25
|19/10/1994
|Supercopa 1994
|Semi
|Boca 2-0 Sao Paulo
|26
|26/10/1994
|Supercopa 1994
|Semi
|Sao Paulo 1-0 Boca
|27
|13/9/1995
|Supercopa 1995
|1a. fase
|Sao Paulo 1-0 Boca
|28
|10/10/1995
|Supercopa 1995
|1a. fase
|Boca 2-3 Sao Paulo
|29
|17/10/1996
|Supercopa 1996
|4tos.
|Boca 0-0 Cruzeiro
|30
|23/10/1996
|Supercopa 1996
|4tos.
|Cruzeiro 1-1 (7-6) Boca
|31
|3/9/1997
|Supercopa 1997
|1a. fase
|Boca 1-0 Cruzeiro
|32
|23/10/1997
|Supercopa 1997
|1a. fase
|Cruzeiro 2-1 Boca
|33
|2/9/1998
|Mercosur 1998
|1a. fase
|Flamengo 0-2 Boca
|34
|14/10/1998
|Mercosur 1998
|1a. fase
|Boca 3-0 Flamengo
|35
|29/10/1998
|Mercosur 1998
|4tos.
|Palmeiras 3-1 Boca
|36
|4/11/1998
|Mercosur 1998
|4tos.
|Boca 1-1 Palmeiras
|37
|31/7/1999
|Mercosur 1999
|1a. fase
|Boca 5-1 Sao Paulo
|38
|8/9/1999
|Mercosur 1999
|1a. fase
|Sao Paulo 1-1 Boca
|39
|14/6/2000
|Libertadores 2000
|Final
|Boca 2-2 Palmeiras
|40
|21/6/2000
|Libertadores 2000
|Final
|Palmeiras 0-0 (2-4) Boca
|41
|9/8/2000
|Mercosur 2000
|1a. fase
|Boca 3-0 Corinthians
|42
|19/9/2000
|Mercosur 2000
|1a. fase
|Corinthians 2-2 Boca
|43
|1/11/2000
|Mercosur 2000
|4tos.
|At. Mineiro 2-0 Boca
|44
|7/11/2000
|Mercosur 2000
|4tos.
|Boca 2-2 At. Mineiro
|45
|23/5/2001
|Libertadores 2001
|4tos.
|Vasco da Gama 0-1 Boca
|46
|30/5/2001
|Libertadores 2001
|4tos.
|Boca 3-0 Vasco da Gama
|47
|7/6/2001
|Libertadores 2001
|Semi
|Boca 2-2 Palmeiras
|48
|13/6/2001
|Libertadores 2001
|Semi
|Palmeiras 2-2 (2-3) Boca
|49
|19/9/2001
|Mercosur 2001
|1a. fase
|Vasco da Gama 2-2 Boca
|50
|25/9/2001
|Mercosur 2001
|1a. fase
|Boca 2-2 Vasco da Gama
|51
|24/4/2003
|Libertadores 2003
|8vos.
|Boca 0-1 Paysandú
|52
|15/5/2003
|Libertadores 2003
|8vos.
|Paysandu 2-4 Boca
|53
|25/6/2003
|Libertadores 2003
|Final
|Boca 2-0 Santos
|54
|2/7/2003
|Libertadores 2003
|Final
|Santos 1-3 Boca
|55
|20/5/2004
|Libertadores 2004
|4tos.
|Sao Caetano 0-0 Boca
|56
|25/5/2004
|Libertadores 2004
|4tos.
|Boca 1-1 (4-3) Sao Caetano
|57
|24/11/2004
|Sudamericana 2004
|Semi
|Boca 4-2 Internacional
|58
|1/12/2004
|Sudamericana 2004
|Semi
|Internacional 0-0 Boca
|59
|19/10/2005
|Sudamericana 2005
|4tos.
|Internacional 1-0 Boca
|60
|10/11/2005
|Sudamericana 2005
|4tos.
|Boca 4-1 Inter
|61
|7/9/2006
|Recopa 2006
|Final
|Boca 2-1 Sao Paulo
|62
|14/9/2006
|Recopa 2006
|Final
|Sao Paulo 2-2 Boca
|63
|13/6/2007
|Libertadores 2007
|Final
|Boca 3-0 Gremio
|64
|20/6/2007
|Libertadores 2007
|Final
|Gremio 0-2 Boca
|65
|19/9/2007
|Sudamericana 2007
|8vos.
|Boca 2-1 Sao Paulo
|66
|26/9/2007
|Sudamericana 2007
|8vos.
|Sao Paulo 1-0 Boca
|67
|30/4/2008
|Libertadores 2008
|8vos.
|Boca 2-1 Cruzeiro
|68
|7/5/2008
|Libertadores 2008
|8vos.
|Cruzeiro 1-2 Boca
|69
|28/5/2008
|Libertadores 2008
|Semi
|Boca 2-2 Fluminense
|70
|4/6/2008
|Libertadores 2008
|Semi
|Fluminense 3-1 Boca
|71
|22/10/2008
|Sudamericana 2008
|4tos.
|Internacional 2-0 Boca
|72
|6/11/2008
|Sudamericana 2008
|4tos.
|Boca 1-2 Internacional
|73
|7/3/2012
|Libertadores 2012
|1a. fase
|Boca 1-2 Fluminense
|74
|11/4/2012
|Libertadores 2012
|1a. fase
|Fluminense 0-2 Boca
|75
|17/5/2012
|Libertadores 2012
|4tos.
|Boca 1-0 Fluminense
|76
|23/5/2012
|Libertadores 2012
|4tos.
|Fluminense 1-1 Boca
|77
|27/6/2012
|Libertadores 2012
|Final
|Boca 1-1 Corinthians
|78
|4/7/2012
|Libertadores 2012
|Final
|Corinthians 2-0 Boca
|79
|1/5/2013
|Libertadores 2013
|8vos.
|Boca 1-0 Corinthians
|80
|15/5/2013
|Libertadores 2013
|8vos.
|Corinthians 1-1 Boca
|81
|11/4/2018
|Libertadores 2018
|1a. fase
|Palmeiras 1-1 Boca
|82
|25/4/2018
|Libertadores 2018
|1a. fase
|Boca 0-2 Palmeiras
|83
|19/9/2018
|Libertadores 2018
|4tos.
|Boca 2-0 Cruzeiro
|84
|4/10/2018
|Libertadores 2018
|4tos.
|Cruzeiro 1-1 Boca
|85
|24/10/2018
|Libertadores 2018
|Semi
|Boca 2-0 Palmeiras
|86
|31/10/2018
|Libertadores 2018
|Semi
|Palmeiras 2-2 Boca
|87
|2/4/2019
|Libertadores 2019
|1a. fase
|At. Paranaense 3-0 Boca
|88
|9/5/2019
|Libertadores 2019
|1a. fase
|Boca 2-1 At. Paranaense
|89
|24/7/2019
|Libertadores 2019
|8vos.
|At. Paranaense 0-1 Boca
|90
|31/7/2019
|Libertadores 2019
|8vos.
|Boca 2-0 At. Paranaense
|91
|2/12/2020
|Libertadores 2020
|8vos.
|Internacional 0-1 Boca
|92
|9/12/2020
|Libertadores 2020
|8vos.
|Boca 0-1 (5-4) Internacional
|93
|6/1/2021
|Libertadores 2020
|Semi
|Boca 0-0 Santos
|94
|13/1/2021
|Libertadores 2020
|Semi
|Santos 3-0 Boca
|95
|27/4/2021
|Libertadores 2021
|1a. fase
|Boca 2-0 Santos
|96
|11/5/2021
|Libertadores 2021
|1a. fase
|Santos 1-0 Boca
|97
|13/7/2021
|Libertadores 2021
|8vos.
|Boca 0-0 At. Mineiro
|98
|20/7/2021
|Libertadores 2021
|8vos.
|At. Mineiro 0-0 (3-1) Boca
|99
|26/4/2022
|Libertadores 2022
|1a. fase
|Corinthians 2-0 Boca
|100
|17/5/2022
|Libertadores 2022
|1a. fase
|Boca 1-1 Corinthians
|101
|28/6/2022
|Libertadores 2022
|8vos.
|Corinthians 0-0 Boca
|102
|5/7/2022
|Libertadores 2022
|8vos.
|Boca 0-0 (5-6) Corinthinas
|103
|28/9/2023
|Libertadores 2023
|Semi
|Boca 0-0 Palmeiras
|104
|5/10/2023
|Libertadores 2023
|Semi
|Palmeiras 1-1 (2-4) Boca
|105
|4/11/2023
|Libertadores 2023
|Final
|Boca 1-2 Fluminense
|106
|25/4/2024
|Sudamericana 2024
|1a. fase
|Fortaleza 2-0 Boca
|107
|15/5/2024
|Sudamericana 2024
|1a. fase
|Boca 1-1 Fortaleza
|108
|15/8/2024
|Sudamericana 2024
|8vos.
|Boca 1-0 Cruzeiro
|109
|22/8/2024
|Sudamericana 2024
|8vos.
|Cruzeiro 2-1 (5-4) Boca
|110
|28/4/2026
|Libertadores 2026
|1a. fase
|Cruzeiro 1-0 Boca
|111
|19/5/2026
|Libertadores 2026
|1a. fase
|Boca 1-1 Cruzeiro
|112
|8/9/2026
|Sudamericana 2026
|4tos.
|Boca 1-0 Sao Paulo
|113
|15/9/2026
|Sudamericana 2026
|4tos.
|Sao Paulo 1-1 Boca
|114
|13/10/2026
|Sudamericana 2026
|Semi
|Boca 0-1 Vasco da Gama
|115
|20/10/2026
|Sudamericana 2026
|Semi
|Vasco da Gama 1-3 Boca