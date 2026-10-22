Boca Juniors volvió a festejar en Brasil después de vencer por 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado reforzó los números del Xeneize frente a los clubes brasileños en competencias internacionales organizadas por la CONMEBOL.

Con este triunfo, Boca llegó a 43 victorias en 115 partidos ante equipos de Brasil, de acuerdo con las estadísticas difundidas tras la clasificación. Además, el conjunto argentino mantiene un registro destacado en los cruces de eliminación directa frente a rivales de ese país.

Los números de Boca ante los brasileños

El historial general del Xeneize frente a clubes brasileños incluye encuentros de Copa Libertadores, Sudamericana y otras competencias continentales. En ese recorrido, Boca se convirtió en uno de los equipos argentinos con mayor cantidad de triunfos frente a representantes de Brasil.

En las series mano a mano, el equipo de la Ribera también cuenta con un balance favorable, con 28 clasificaciones en 42 enfrentamientos de eliminación directa. Además, en las semifinales disputadas frente a clubes brasileños por torneos de la CONMEBOL, logró avanzar en ocho de las diez series que afrontó.

El triunfo ante Vasco en el Maracaná

La victoria por 3 a 1 ante Vasco da Gama le permitió a Boca asegurar su lugar en la final de la Sudamericana, después de una serie que terminó a su favor. El equipo argentino volvió a imponerse en un escenario de gran peso para el fútbol sudamericano y extendió su recorrido internacional en la temporada.

Ahora, el Xeneize tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título continental en la definición prevista para noviembre. El rival saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, mientras Boca buscará convertir su buen registro ante equipos brasileños en un nuevo logro deportivo.

Todos los partidos de Boca vs. equipos de Brasil