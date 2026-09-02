Boca y Vélez protagonizarán este miércoles uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y será dirigido por Sebastián Zunino.

El encuentro definirá al último clasificado a los cuartos de final. El ganador ya tiene rival confirmado: Racing, que viene de eliminar a Belgrano por 1-0.

Boca llega con una victoria agónica

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega al compromiso después de vencer sobre la hora a Lanús por el Torneo Clausura. En ese certamen atraviesa un semestre irregular, aunque también continúa en carrera en la Copa Sudamericana, donde disputará los cuartos de final ante San Pablo.

En la Copa Argentina, el Xeneize avanzó tras derrotar 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y repetir el resultado frente a Sarmiento de Junín. Para este encuentro, Arruabarrena recupera a Leandro Lozano y Marco Pellegrino, mientras que Leandro Paredes volvería a ser titular.

Vélez busca mantener su regularidad

Vélez llega con una actualidad diferente. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto continúa invicto en el Torneo Clausura y pelea en los primeros puestos de la tabla anual. Sin embargo, acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, todos ellos terminados en empate.

Su recorrido en la Copa Argentina comenzó con una goleada 4-1 sobre Deportivo Armenio y continuó con un triunfo 2-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

El Fortín no tendría demasiadas modificaciones respecto del equipo que igualó 1-1 con Deportivo Riestra en su última presentación.

Un antecedente reciente

Boca y Vélez ya se enfrentaron en esta temporada. Fue el 8 de agosto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que terminó 1-1.

Ahora deberán enfrentarse en un partido eliminatorio, donde necesariamente habrá un ganador. El que consiga avanzar se instalará entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

Hora, TV y árbitro

Día: miércoles 2 de septiembre.

Hora: 21.15.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: José Carreras.

AVAR: Mariana De Almeida.

Próximo rival: Racing.

Las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.