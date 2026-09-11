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Boca ya tiene árbitro para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana
POR REDACCIÓN
La Conmebol confirmó las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Boca visitará a San Pablo el martes 15 de septiembre desde las 21:30 y el árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera.
El encuentro se disputará en el estadio Morumbí, donde el Xeneize buscará avanzar a las semifinales. Boca llega a la revancha después de imponerse 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Merentiel.
Una terna uruguaya
El arbitraje estará compuesto íntegramente por uruguayos. Tejera tendrá como encargado del VAR a Leodán González.
Será la tercera vez que Tejera dirija a Boca. Los antecedentes del Xeneize con el árbitro son todos triunfos: 2-0 ante Always Ready en 2022, 1-0 frente a Trinidense en 2024 y 2-1 contra Universidad Católica en abril.
También dirigió al rival
San Pablo tampoco perdió en los partidos que disputó bajo el arbitraje de Tejera. El conjunto brasileño venció 3-1 a Racing en Avellaneda y empató 0-0 ante Atlético Nacional en Colombia.
El uruguayo también tiene antecedentes importantes a nivel internacional. Dirigió la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo y estuvo presente en dos partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La revancha entre San Pablo y Boca será el martes 15 de septiembre a las 21:30 en el Morumbí. El equipo argentino parte con una ventaja mínima después del triunfo conseguido en La Bombonera.