La Conmebol confirmó las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Boca visitará a San Pablo el martes 15 de septiembre desde las 21:30 y el árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera.

El encuentro se disputará en el estadio Morumbí, donde el Xeneize buscará avanzar a las semifinales. Boca llega a la revancha después de imponerse 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Merentiel.

Una terna uruguaya

El arbitraje estará compuesto íntegramente por uruguayos. Tejera tendrá como encargado del VAR a Leodán González.

Será la tercera vez que Tejera dirija a Boca. Los antecedentes del Xeneize con el árbitro son todos triunfos: 2-0 ante Always Ready en 2022, 1-0 frente a Trinidense en 2024 y 2-1 contra Universidad Católica en abril.

También dirigió al rival

San Pablo tampoco perdió en los partidos que disputó bajo el arbitraje de Tejera. El conjunto brasileño venció 3-1 a Racing en Avellaneda y empató 0-0 ante Atlético Nacional en Colombia.

El uruguayo también tiene antecedentes importantes a nivel internacional. Dirigió la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo y estuvo presente en dos partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La revancha entre San Pablo y Boca será el martes 15 de septiembre a las 21:30 en el Morumbí. El equipo argentino parte con una ventaja mínima después del triunfo conseguido en La Bombonera.