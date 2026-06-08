Boca ya tiene nuevo técnico y el Vasco Arruabarrena es el elegido

Boca concretó el regreso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. El entrenador era el principal candidato para reemplazar a Claudio Úbeda y las gestiones avanzaron rápidamente este domingo. Si bien resta formalizar los números del contrato, el aspecto deportivo está definido para que el DT asuma un vínculo por 18 meses hasta el final de la actual gestión.

El Vasco aceptó la propuesta de inmediato y dio el "sí" luego de recibir el llamado del presidente de la institución. En relación a la actualidad del club y los rumores de pases, Leandro Paredes aclaró sobre un posible contacto con Lionel Messi que "él tenía claro que yo quería volver a Boca" al referirse a sus intenciones personales. Por otro lado, el técnico saliente Úbeda se refirió al "profesionalismo" de los referentes del plantel y remarcó la existencia de "evidencias" sobre situaciones que afectaron al equipo en la competencia.

La planificación contempla que el nuevo cuerpo técnico se instale en Ezeiza antes del próximo miércoles para organizar la pretemporada que inicia el 18 de julio. El gran desafío de la gestión será la Copa Sudamericana, buscando cortar una sequía de títulos internacionales que data de la Recopa Sudamericana 2008. Además, el equipo deberá afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina durante la segunda parte de 2026.

Arruabarrena ya tuvo una etapa previa en el club entre 2014 y 2016, donde obtuvo dos campeonatos locales. Tras su salida en 2016, el técnico recorrió equipos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de dirigir al seleccionado emiratí en el proceso previo al Mundial de Qatar 2022. Ahora el entrenador vuelve a la Argentina para diseñar junto a Riquelme el mercado de pases y la llegada de refuerzos de jerarquía.