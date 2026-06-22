El exfutbolista de Independiente, leyenda del fútbol argentino y campeón del mundo en 1986, Enrique Boccini, dialogó con la periodista Ana Paula Zabala, quien cubre el Mundial para GRUPO HUARPE, y analizó el presente de la Selección Argentina y su estilo de juego en el torneo.

Boccini expresó que la actual Selección mantiene la esencia histórica del fútbol argentino: “Todos estamos muy felices porque Argentina sigue manteniendo su fútbol, el estilo que nos identifica desde siempre, con títulos como los de 1978, 1986 y 2022, respetando una tradición de juego asociado y dinámico”.

El exjugador remarcó que es difícil anticipar resultados, aunque destacó la mentalidad del equipo: “No se puede decir si vamos a ser campeones, hay que ir paso a paso como decía Merlo, evaluando cada partido y con la posibilidad de contar con un jugador determinante como Lionel Messi”.

Boccini contó detalles del proyecto audiovisual que realiza durante el torneo: “Estamos haciendo un programa por YouTube que se llama Mundial a Bordo, donde hemos compartido con Batista, Tapia y otros protagonistas del Mundial 86, además de invitados como Agüero y Tévez”.

Consultado por los jóvenes que se acercan a pedirle recomendaciones, dejó una enseñanza técnica: “Cuando estás en el área, lo importante es colocar la pelota. Es mejor precisión que potencia, porque al intentar definir fuerte muchas veces la pelota se va por arriba”.

Finalmente, el histórico futbolista envió un mensaje a la provincia cuyana: “Un gran saludo a toda la gente de San Juan, que siempre me ha tratado muy bien cada vez que he estado allí, ojalá pueda volver pronto”.