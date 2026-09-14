La Escuela Boero se impuso por 17 a 10 ante la Escuela Barrio Nuevo Cuyo y consiguió el pase a la siguiente instancia de repechaje de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes secundarios de San Juan en una competencia de conocimientos, estrategia y compañerismo.

Por Boero, de Capital, participaron Bruno Quintero y Matías Girons, de 5° 5ª, quienes integraron el equipo naranja. Del otro lado estuvieron Tamara Santander y Alma Pasten, de 5° 1ª de Barrio Nuevo Cuyo, Rivadavia, representando al equipo azul.

Desde el comienzo, Boero logró sacar ventaja. En el desafío de la ruleta, Nuevo Cuyo acertó en Arte y consiguió un punto, mientras que tuvo dificultades en Deportes y Lengua. El equipo naranja respondió correctamente preguntas de Historia, Matemática y Ciencia y cerró el primer tramo con tres unidades.

La diferencia volvió a ampliarse en el segundo bloque. Durante el Tutti Frutti, Nuevo Cuyo eligió Ciencia y sumó dos puntos, mientras que Boero apostó por Deportes y consiguió tres. Más tarde, en el desafío de unir conceptos, ambos seleccionaron Geografía: el equipo azul obtuvo un punto y el naranja agregó otros dos. El marcador parcial quedó entonces 8 a 4 a favor de los representantes de Capital.

Un homenaje a los maestros

La jornada también tuvo un momento especial por el Día del Maestro. Antes de continuar con la competencia, docentes de ambas escuelas participaron mediante videos en los que recordaron las experiencias y razones que los llevaron a elegir la enseñanza como profesión.

El homenaje se realizó en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, fecha que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento. Así, por algunos minutos, la competencia dejó lugar a las historias de quienes acompañan diariamente a los estudiantes dentro de las aulas.

Ciicap volvió a premiar el compromiso en redes

El programa también recibió a Tere y Flor, autoridades de Ciicap, quienes entregaron el premio correspondiente al desafío de redes sociales de agosto. La Escuela Nuestra Señora de la Consolación volvió a quedarse con el reconocimiento y obtuvo un curso integrador en Inteligencia Artificial.

La profesora Dayana Bustos recibió el premio en representación de los estudiantes y destacó el compromiso que mostraron para conseguir nuevamente el desafío. Desde el instituto señalaron, además, que cuentan con más de 25 años de trayectoria en San Juan y ofrecen capacitaciones con formación práctica en diferentes áreas.

Con el regreso de la competencia llegó la definición. Nuevo Cuyo consiguió tres puntos durante el último bloque, mientras que Boero sumó siete y terminó de consolidar la diferencia.

El marcador final quedó 17 a 10 para la Escuela Boero, que ganó el duelo y consiguió continuar en carrera en la instancia de repechaje de UPD.