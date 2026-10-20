La Policía de San Juan expresó sus reparos ante la posibilidad de extender hasta las 7 de la mañana el horario de cierre de los boliches. Pablo Torres, subjefe de la fuerza, advirtió sobre los riesgos vinculados al consumo de alcohol y la seguridad vial, y sostuvo que una mayor permanencia en los locales podría aumentar la exposición a situaciones peligrosas.

El diputado provincial Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, presentó en la Legislatura un proyecto para modificar los horarios y el marco regulatorio de los locales nocturnos. La iniciativa propone derogar la ley de nocturnidad vigente desde 2001 y fue elaborada tras reuniones con empresarios nucleados en la Cámara de Discotecas de San Juan (CADISA).

La propuesta apunta a coordinar el cierre de los boliches con el inicio del servicio matutino de la Red Tulum, con la posibilidad de extender el funcionamiento hasta las 6 o las 7. También contempla ampliar el horario de venta de alcohol, establecer requisitos de seguridad adicional y exigir ambulancias para atender emergencias médicas.

Los riesgos del consumo de alcohol

Torres explicó que la fuerza había evaluado anteriormente los horarios en los que se producían hechos viales graves. “Solicitamos a Tránsito un informe sobre los incidentes registrados durante un año, con sus respectivos días y horarios. Observamos que muchos se concentraban los viernes y sábados, vinculados con la salida de los boliches y el consumo excesivo de alcohol”, señaló el subjefe de Policía en diálogo con DIARIO HUARPE.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de prolongar la permanencia dentro de los locales. “Hoy una persona puede estar alrededor de tres horas en un boliche. No creemos conveniente extender ese período a cinco, seis o siete horas si eso también implica más tiempo de consumo de bebidas alcohólicas”, afirmó.

Actualmente, los locales bailables pueden funcionar hasta las 4.30 durante el invierno y hasta las 5 en verano, mientras que la venta de bebidas alcohólicas está permitida hasta las 3.30.

“Buscamos que las personas permanezcan una hora o una hora y media sin consumir alcohol antes de retirarse. Quien conduce debe ser consciente de que puede provocar un daño grave si maneja después de haber bebido en exceso”, remarcó.

La coincidencia con el movimiento laboral

Otro de los aspectos que preocupa a la Policía es la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana. Torres sostuvo que un cierre a las 7 podría coincidir con el desplazamiento de trabajadores hacia sus empleos.

“Entre las 7.30 y las 8 ya tenemos personas circulando para comenzar su jornada laboral. Si los boliches cierran a las 7, podrían coincidir con quienes salen de una noche en la que hubo consumo de alcohol. Eso puede generar consecuencias graves”, advirtió.

La Policía todavía no conoce el proyecto

El subjefe policial aclaró que la institución se enteró de la iniciativa a través de los medios de comunicación y que todavía no fue convocada para participar en su elaboración como debería ser.

“Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni la Policía de San Juan han intervenido en el análisis del proyecto. No conocemos en detalle sus objetivos ni sus alcances”, señaló.

Torres agregó que, si la propuesta avanza, la fuerza deberá evaluar las modificaciones necesarias para adecuar sus tareas de prevención y control. “Si el proyecto se aprueba, tendremos que adaptarnos a esa situación. Primero necesitamos conocer su contenido y, a partir de eso, emitir una opinión”, cerró.