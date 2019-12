Bolsonaro dice que no quiere "pelear con Argentina" y desea que con Fernández el país "acierte"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que no quiere "pelear con Argentina" porque busca que Brasil haga "comercio con todo el mundo", al tiempo que dijo desear que el país "acierte" en sus políticas con el Gobierno de Alberto Fernández.



Tras su decisión final de enviar a su vicepresidente Hamilton Mourao a la asunción del nuevo mandatario argentino, luego de varias idas y vueltas en las que incluso especuló con no enviar a ningún funcionario, Bolsonaro aseguró a la prensa brasileña que está "deseando que Argentina acierte".



"No queremos pelear con Argentina: queremos hacer comercio con todo el mundo", sostuvo Bolsonaro y agregó: "estoy deseando que Argentina acierte", aunque consideró que Alberto Fernández tendrá "problemas para imponer sus políticas" ya que la oposición, que desde hoy encabeza Juntos por el Cambio, será amplia en el parlamento.



En primera instancia, el presidente de Brasil había dicho que enviaría, en representación de ese país, al ministro de Ciudadanía, Osmar Terra; aunque luego declaró que no enviaría a ningún representante y estaría presente el embajador del país en Argentina, Sérgio Danese.



Finalmente, Bolsonaro definió enviar a la asunción presidencial de Alberto Fernández a su vicepresidente, Hamilton Mourao.