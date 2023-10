¡Bomba! Michael Chandler filtró cuándo sería la pelea con Conor McGregor

A principios de este año, UFC anunció que Michael Chandler y McGregor se verían las caras en The Ultimate Fighter 31. De acuerdo a la tradición del programa, se enfrentarían en la primera pelea del británico desde su lesión en UFC 264, cuando se fracturó la pierna contra Dustin Poirier. Aunque ambos cumplieron con sus respectivos roles en TUF e incluso se prepararon para su esperado enfrentamiento a través de un altercado muy publicitado, la fecha de la pelea aún no ha sido confirmada, lo que ha llevado a ciertas dudas sobre si realmente ocurrirá.

El pasado miércoles en The MMA Hour, Michael dijo: “El estado es, inequívocamente, que la pelea aún continúa. La pelea no está programada para una fecha, la pelea no está programada para un lugar, pero la pelea está programada entre Chandler y Conor. No hay manera de que Conor regrese y no pelee conmigo. Si Conor no pelea conmigo, probablemente simplemente no volverá, y eso está fuera de mi control. Él está regresando, está peleando conmigo”.

Luego, Chandler agregó: “En este punto, por razonamiento deductivo, por proceso de eliminación, hay un evento principal en diciembre, hay un evento principal en noviembre, no vamos a dejar de ser un evento principal, por lo que eso lo lleva hasta 2024. Estoy listo para pelear en enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo que sea. Ya veremos. Obviamente, tiene mucho sentido que se avecina una cartelera muy histórica en UFC”.

“No me han dicho cuándo será, pero no me sorprendería que fuera así. Y si es así, cada vez tengo más tiempo para prepararme. Nunca he tenido tanto tiempo para prepararme para un determinado tipo, un determinado oponente. Mi equipo y yo vamos a elaborar un plan de juego y noquear a este tipo en el primer round o dos”, comentó el estadounidense. Claro está que el peleador aún no descarta la posibilidad de enfrentarse con “The Notorious”.

La posible fecha de enfrentamiento con McGregor según Michael Chandler

En cuanto a la demora de recuperación del irlandés, Chandler comentó: "Ha habido mucha especulación. El tipo sufrió una lesión grave, ¿cómo no iba a necesitar tiempo para recuperarse? Entiendo que Conor no esté apurado por volver. Tiene más dinero del que probablemente pueda gastar, por lo que la urgencia de pelear puede no ser su prioridad en este momento. Necesita sentirse al cien por ciento. Está entrenando, parece que está entrenando, y parece que hace lo que se le critica, salir de fiesta demasiado, pero también está entrenando. Todo lo demás es especulación en este momento. La realidad es que se fracturó la pierna en dos. Ya veremos. Estoy emocionado por la pelea, y creo que va a suceder".

"Definitivamente he pensado en cuándo dejar de esperar para enfrentar a McGregor. Con el período de seis meses de la USADA, comienzas a analizar diferentes fechas y eventos. Uno puede calcular cuándo tendría que reincorporarse al programa de pruebas de la USADA... Lo mejor que puedo decir es que UFC 300 podría ser lo que todos están mirando. Así que, a partir de ahí, tendría mucho sentido que sean seis meses más. Aún no he establecido una fecha. Simplemente estoy listo para recibir esa llamada y ponerme a trabajar", explicó.

A pesar de las dudas, Michael Chandler cree que en 2024 finalmente resolverá sus asuntos con McGregor en el escenario más grande de todos: UFC 300. "Lo siento profundamente en mi corazón: la pelea más grande que hemos visto en mucho tiempo debe incluirse en la cartelera más importante que la UFC ha organizado desde UFC 200, desde UFC 100. En mi corazón, mi instinto me dice que tal vez tengamos que esperar hasta UFC 300. Lo bueno es que tengo muchas cosas para mantenerme ocupado y tengo la oportunidad de entrenar para Conor durante mucho tiempo", concluyó el excampeón de Bellator.