¡Bomba total! Jake Paul firmó con una empresa de MMA y peleará en la jaula

Luego de sus buenas victorias en boxeo, Jake Paul finalmente cumplirá otro de sus sueños: peleará en MMA. El youtuber ya se lució contra peleadores retirados de UFC en el cuadrilátero, pero ahora va por más. A diferencia de sus compromisos pasados, tendrá su debut en las Artes Marciales Mixtas, en una división nueva de PFL. Incluso, se supo que existiría un de dos peleas con Nate Diaz, leyenda del octágono.

"Ya he irrumpido en el boxeo, y ahora es el momento de irrumpir en las MMA", fue lo que expresó el nuevo peleador de MMA en su canal oficial en Youtube. Jake Paul debutará en una nueva división de PFL, la que se llamará "Super Lucha", de pago por evento. Siendo de esa forma, el luchador busca cerrar su primera pelea contra Nate Diaz, el que recientemente finalizó su vínculo con UFC.

Por otra parte, Jake reconoció: "Sé que este es un deporte tan difícil, y no va a ser fácil, pero si pude hacerlo en el boxeo, podría hacerlo en MMA. Estoy tan dedicado a esto que le ofrecí a Nate Díaz un acuerdo de dos peleas. Primero boxeamos. Luego, seis meses después, luchamos en MMA, en la jaula inteligente de PFL y lo ponemos todo en juego. Si eso no son pelotas, entonces no sé qué es".

Nuevos desafíos para Jake Paul

"Nate Díaz, estoy dispuesto a luchar contra ti en tu maldito deporte. Es un trato de dos peleas. Hagámoslo realidad. Como ustedes saben, he estado tratando de aumentar el salario de los luchadores para todos los luchadores en todo el mundo. Con el lanzamiento de esta nueva división de Super Fight de la PFL, nuestros luchadores recibirán el 50 por ciento de los ingresos", agregó el reconocido youtuber.

Para cerrar, Jake Paul afirmó: "Una verdadera asociación de 50-50 con los luchadores que todavía les permite ser individuales e incluso monetizar sus propios acuerdos de patrocinio, lo que, como sabemos, no está permitido en UFC". De este modo, el influencer y boxeador incursionará en algo que no será nada fácil para él, las MMA. Sin embargo, ha demostrado que tiene mucha pólvora para las guerras.