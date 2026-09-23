Bombazo en América: Ángel de Brito reveló que un conductor analiza irse

El futuro periodístico de Rodrigo Lussich generó una gran cantidad de especulaciones dentro del espectáculo nacional durante los últimos días. La posibilidad de un giro profesional hacia el análisis político en la pantalla de C5N encendió las alarmas en el ambiente de los medios de comunicación.

Frente a este panorama, las autoridades del canal del palito comenzaron a diagramar distintas alternativas operativas. Entre los nombres evaluados para acompañar o reemplazar en la conducción a Adrián Pallares figuró la opción de Moria Casán, aunque la diva rechazó la propuesta al optar por mantener su vínculo contractual vigente con El Trece.

Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado luego de una conversación determinante entre los directivos del canal y los referentes del programa. Ángel de Brito utilizó su espacio de transmisión en el canal de streaming Bondi para dar detalles precisos del asunto y confirmar cuál es la determinación oficial. Según el periodista de espectáculos, existió un encuentro definitivo en las oficinas de la emisora con la presencia directiva de Juan Cruz Ávila.

Ángel de Brito explicó la situación de forma directa al manifestar que “hubo reunión en América, con los Intrusos, con Juan Cruz Ávila, que es dueño del canal, y por ahora siguen en Intrusos”. De esta manera, las versiones de un desembarco inmediato en otra señal quedaron descartadas.

La continuidad de la dupla periodística al frente del histórico formato de espectáculos está garantizada por un período prolongado. En ese sentido, Ángel de Brito profundizó sobre el vínculo firmado entre los conductores y el canal al señalar que “por ahora no hay cambios. Tienen un año más de contrato”. Así se asegura la permanencia del proyecto durante la temporada 2027 sin modificaciones en la grilla diaria.

Para finalizar, el presentador de Ángel responde remarcó las complejidades logísticas que implicó la confección de la grilla actual en la emisora. Al repasar los movimientos de personal en la empresa audiovisual, comentó que “fue un bolonqui traerlos, porque echaron a Flor de la Ve, Pablo Layús…”. La resolución trae estabilidad a la pantalla chica luego de semanas cargadas de rumores de pasillo.