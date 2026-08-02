Bombazo en el espectáculo: los famosos que confirmaron su noviazgo

El ambiente de los medios de comunicación en Argentina se sorprendió este primero de agosto de 2026 con la noticia de un posible acercamiento amoroso entre Diego Leuco y Sofía Gonet. La joven, que alcanzó popularidad bajo el seudónimo de La Reini, fue señalada como el nuevo interés afectivo del conductor de La Peña de Morfi y Radio Mitre.

El encargado de brindar los pormenores de esta supuesta relación fue Ángel de Brito en el programa Bondi. Durante su intervención, el periodista de espectáculos no dudó en afirmar que "A Leuco se lo está comiendo, dicen las malas lenguas, juegan al romance, a él le gustan todas".

Tras el anuncio de estas versiones, otras figuras del espectáculo se sumaron al debate sobre la compatibilidad de los protagonistas. Mariana Brey expresó su agrado ante la noticia y aseguró que "me gusta esa pareja" al referirse a la posible unión entre el periodista y la creadora de contenido. La repercusión fue inmediata en las redes sociales, donde el público comenzó a especular sobre el inicio de un vínculo fogoso entre el conductor de Resumido Info y la ex participante de Masterchef.

La historia sentimental de los involucrados también cobró relevancia en este contexto de versiones cruzadas. Diego Leuco mantuvo una relación extensa con la periodista Sofi Martínez y no se lo había vinculado con nadie desde su separación. Por el lado de Sofía Gonet, la joven tuvo vínculos previos con Homero Pettinato y enfrentó versiones que la asociaron con Ian Lucas. Ante el crecimiento de los comentarios, el propio comunicador decidió romper el silencio para dar su versión de los hechos.

Diego Leuco optó por enfrentar los rumores para desmentir un noviazgo formal y calificó la situación como un invento de los usuarios en internet. El protagonista de la noticia fue determinante al explicar su postura frente a lo que se comenta sobre su vida privada.

En ese sentido, señaló que "Vi que se subió mucho lo del shipeo con la Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés?". De esta forma, el conductor intentó desactivar las especulaciones que lo situaban en pareja con la influencer.