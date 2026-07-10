Un feroz incendio generó alarma este viernes en inmediaciones de la Ruta Nacional 40, antes de llegar a calle General Acha, donde las llamas avanzaron sobre un descampado ubicado en el lateral este de la traza vial.

(Foto DIARIO HUARPE)

El foco ígneo se registró en un sector cercano a la empresa Alumetal y obligó a desplegar un operativo de emergencia para evitar que el fuego pudiera extenderse hacia otras áreas o afectar a personas que se encontraban en las inmediaciones.

Ante la situación, efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan acudieron rápidamente al lugar y comenzaron las tareas para controlar el avance de las llamas. Gracias al trabajo del personal especializado, el incendio pudo ser contenido y se evitó que provocara consecuencias mayores.

Durante la intervención, personal de Protección Civil realizó tareas de prevención en la zona y estableció un perímetro de seguridad para impedir que transeúntes se acercaran al sector afectado.

Además, los equipos de emergencia realizaron una evaluación de los posibles daños ocasionados por el fuego y trabajaron junto a los bomberos para garantizar que no quedaran focos activos que pudieran reavivarse.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni pérdidas materiales significativas como consecuencia del incendio.

Luego de controlar la emergencia, la Policía inició las actuaciones correspondientes para determinar cómo se inició el incendio.