El paso consecutivo del viento Zonda y una ráfaga del sector sur provocaron intensas complicaciones en diversos departamentos sanjuaninos. La Policía de San Juan y los cuarteles de bomberos debieron intervenir de urgencia frente a caída de árboles, cables cortados, siniestros viales y focos de incendio en zonas urbanas y rurales.

Las cuadrillas de asistencia atendieron reclamos en toda la provincia para controlar los destrozos causados por las inclemencias meteorológicas. El titular del organismo explicó el despliegue operativo realizado durante la contingencia. "En el día de ayer estuvimos alrededor de 62 intervenciones en lo que son los distintos departamentos de la provincia, en lo que es la zona central, el cuartel central justamente donde estamos, abarca todo lo que es Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Ullum, 9 de Julio, todos esos lugares hemos tenido alrededor de 20 intervenciones", precisó a DIARIO HUARPE Marcelo Ligorria, jefe de Bomberos de la Policía.

El área sur y otros puntos alejados concentraron una parte sustancial del trabajo. Ligorria añadió que "después le sigue ahí lo que es el sector de Pocito y Rawson, con 12 intervenciones y de ahí se reparten los distintos lugares de San Martín, 8 intervenciones, estuvimos en Iglesia también, si bien fueron pocas intervenciones, fueron dos intervenciones, pero en un lugar donde tuvo algo de 450 hectáreas, bastante grande incendio para poderlo extinguir".

Variedad de emergencias atendidas en la vía pública

La tarea bomberil no se restringió únicamente al fuego, sino que demandó un abordaje integral del riesgo urbano en conjunto con el personal policial. Ligorria remarcó que "tenemos esas intervenciones ya sea por foco de incendio, pero también por ahí cuando hay un árbol que está en la vía pública y hay que hacer una tala con la gente de bomberos que es la vía pública, también interviene el bombero, o ya fuese por un requerimiento de un siniestro vial, también interviene el bombero".

El jefe policial amplió la descripción sobre la recepción de llamados durante la emergencia y señaló que "es como dice usted, no solamente por los focos, sino también como todo lo que es caído de árboles, tendido eléctrico, ramas, diversos excedimientos que tenemos que acudir, no solamente la gente de bomberos, sino también los policías convencionales que van al lugar y ahí nos damos contacto y cuando tomamos intervención de bomberos llega al lugar".

Trabajo activo en la planta de tratamiento de residuos

Aunque la mayoría de los siniestros fueron sofocados, persiste una guardia en un depósito de residuos ecológicos. Ligorria sostuvo que "al día de hoy tenemos todos los incendios extinguidos, ahora nos queda un foco en el sector de Anchipurá, en la planta que tenemos en la PTA que le llaman, en ese lugar comenzó el día sábado alrededor de las 14 horas y desde ese día, ese horario, hasta la fecha todavía tenemos gente trabajando en el lugar, debido a que es muy grande el lugar y la zona de residuos, se lleva todo lo que es en las plantas, lo que se hace en la poda, todo va para ese lugar, entonces es bastante complejo llegar a la extinción total".

En ese predio se mantienen maniobras preventivas para evitar un reencendido de las llamas. Ligorria confirmó que "por eso se está haciendo remoción en el lugar, enfriamiento, para remover el lugar para que con este viento que está actualmente no se vuelva a iniciar nuevamente". Consultado sobre el origen del siniestro, afirmó que "en este momento todo es materia de investigación, no podría decirle que sí, pero bueno, seguimos trabajando en el lugar".

Complicaciones en el tránsito e impacto edilicio

El tránsito terrestre también sufrió serias dificultades de visibilidad en vías principales. Ligorria detalló sobre esa zona que "efectivamente, el Jardín de los Poetas también era una zona bastante afectada debido a las caídas de árboles, de ramas, no se podía pasar, la gente que circulaba por el lugar era fuerte el viento, que no tenía visibilidad, era muy corta la visibilidad, y bueno, el trabajo ha sido muy largo".

A pesar del gran volumen de vegetación consumida, la afectación en estructuras habitacionales resultó reducida y no se registraron heridos. Ligorria concluyó que "no, el mayor sufrimiento ha sido todo lo que más es pastura, la intervención de casa creo que es una sola casa que ha sido afectada, la zona del baño, vivienda precaria, pero no hemos tenido, y los mayores sufrimientos han sido todas hectáreas, pasturas y pastizales".