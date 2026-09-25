Bomberos registró 56 intervenciones durante la jornada del Zonda en San Juan

El jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, Marcelo Ligorria, confirmó que durante la jornada de viento Zonda se registraron 56 intervenciones por incendios en distintos puntos de la provincia. Según explicó en diálogo con Radio Sarmiento, al menos 11 de esas intervenciones estuvieron vinculadas con viviendas afectadas por las llamas.

El comisario general señaló que, a diferencia de otros episodios recientes de viento Zonda, esta vez los incendios alcanzaron una mayor cantidad de propiedades. Santa Lucía y Médano de Oro fueron las zonas que concentraron los operativos más complejos, aunque también se registraron focos en otros departamentos.

“Ayer hemos tenido 56 intervenciones”, explicó Ligorria, quien detalló que en prácticamente todos los departamentos hubo algún episodio con viviendas afectadas. En algunos sectores, las pérdidas fueron totales y también se registraron daños en vehículos y herramientas.

Un joven de 21 años resultó gravemente herido

Entre los casos más delicados se encuentra el de un joven de aproximadamente 21 años, oriundo de Santa Lucía, que sufrió graves quemaduras mientras intentaba retirar pertenencias de su vivienda.

Según el jefe de Bomberos, el joven sufrió quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia. Ligorria indicó que se trata de la persona más grave que tenía registrada durante el operativo.

También informó que hubo personas que debieron ser asistidas por inhalación de monóxido de carbono, aunque no pudo precisar la cantidad debido a la magnitud de la emergencia y a la cantidad de focos que se registraron simultáneamente.

El relevamiento preliminar de Protección Civil, difundido posteriormente, contabilizó alrededor de 80 personas asistidas durante la jornada y mencionó además a un menor con quemaduras leves en el asentamiento San Cayetano.

Santa Lucía, el sector más complicado

Ligorria remarcó que Santa Lucía fue el punto que demandó mayor despliegue de los equipos de emergencia. Allí, las llamas avanzaron desde sectores con vegetación y pastizales hacia las viviendas, impulsadas por las fuertes ráfagas.

El jefe de Bomberos explicó que el viento dificultó especialmente las tareas porque, incluso después de controlar determinados focos, algunos sectores volvían a activarse.

“El viento se puso muy fuerte y es incontrolable”, describió al explicar las condiciones en las que trabajaron los equipos.

En el asentamiento San Cayetano, ubicado en Alto de Sierra, Protección Civil estimó posteriormente que al menos 16 viviendas habían sido alcanzadas por las llamas. El fuego también afectó otros sectores de Santa Lucía.

En Médano de Oro, Rawson, también se registraron incendios de consideración y varias viviendas resultaron afectadas.

Investigan una quema de pastizales

Respecto del origen de uno de los incendios en Santa Lucía, Ligorria contó que durante el operativo recibió información sobre una quema de pastizales que habría ocurrido aproximadamente dos días antes.

Según lo manifestado por personas que se encontraban en la zona, ese fuego se habría reactivado con el viento y posteriormente habría avanzado hacia las viviendas.

El jefe de Bomberos aclaró que esa versión todavía no había sido verificada y que el hecho se encontraba bajo investigación. La identificación de la persona que habría realizado la quema y su eventual responsabilidad deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes.

Ligorria remarcó que durante la emergencia la prioridad fue controlar los focos y evitar que las llamas siguieran avanzando, mientras que la investigación sobre el origen de los incendios se desarrolla posteriormente.

El operativo se extendió durante toda la noche

Los bomberos trabajaron hasta aproximadamente las 12 de la noche y posteriormente regresaron a distintos sectores debido a la reactivación de algunos focos.

El funcionario explicó que varios árboles continuaban generando puntos calientes y fue necesario realizar tareas de enfriamiento para evitar que las llamas volvieran a propagarse.

Durante la jornada siguiente se mantuvieron las tareas de enfriamiento y comenzaron las pericias. Ligorria confirmó además que el personal continuaba en alerta ante el pronóstico de nuevas ráfagas y temperaturas elevadas.

El operativo contó con la colaboración de Protección Civil, la Municipalidad de Santa Lucía y otros municipios, además de camiones que aportaron agua para sostener el trabajo de los bomberos.

En paralelo, el balance preliminar de Protección Civil estimó que más de 50 focos de incendio afectaron a la provincia y alrededor de 30 viviendas resultaron alcanzadas por las llamas. Ese número podría modificarse a medida que concluyan los relevamientos en las zonas afectadas.