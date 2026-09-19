Bomberos rescataron a un caballo cayó a un pozo en Caucete

Una situación que pudo haber terminado en tragedia tuvo un final feliz en la localidad de Pie de Palo, en Caucete. Un caballo cayó al interior de un pozo ciego situado en una finca precaria y abandonada desde hace tiempo, quedando atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El animal fue hallado en la cavidad y de inmediato se puso en marcha un operativo de auxilio. La tarea presentó serias dificultades: los efectivos debieron desplegar labores durante horas, aplicando maniobras manuales y valiéndose de un sistema de sogas para llegar hasta el equino y retirarlo con sumo cuidado.

Cada movimiento requirió extrema precaución para evitar daños físicos en el animal. A fuerza de paciencia, coordinación y esfuerzo, el procedimiento progresó hasta alcanzar la meta trazada por los rescatistas.

Luego de 10 o más intentos y varias horas de labor ininterrumpida, se logró extraer al animal con vida. El caballo quedó fuera de peligro, en un desenlace que llevó tranquilidad a quienes formaron parte del operativo y a las personas que siguieron la secuencia.

El suceso encendió las alarmas entre los habitantes del sector. Las estructuras en desuso, en particular las situadas en propiedades abandonadas o baldíos, constituyen un riesgo severo que suele pasar desapercibido hasta el momento de un percance.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan tapar o señalizar de forma adecuada este tipo de pozos y alertar sobre la presencia de excavaciones abiertas o cualquier otro factor de riesgo. Una prevención simple resulta clave para impedir que este tipo de hechos vuelva a registrarse, tanto con animales como con personas.