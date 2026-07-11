Bomberos rescataron a un conejito atrapado en las brasas de un incendio

En un operativo realizado en calle Tucumán, pasando Amarfil, los Bomberos Voluntarios de Albardón rescataron a un conejo de campo que estaba rodeado por el fuego. El hecho se produjo durante el primer siniestro del día, cuando los uniformados notaron que el animal permanecía sobre las brasas calientes sin posibilidad de huir por sus propios medios.

Luego de extraerlo de la zona crítica, el personal del cuartel aplicó curaciones de emergencia y primeros auxilios para tratar las quemaduras causadas por las altas temperaturas. Tras recuperarse del shock y lograr su estabilidad física, los voluntarios trasladaron al ejemplar para liberarlo en un hábitat seguro fuera de peligro.

Con el objetivo de concientizar sobre el impacto ambiental de las quemas de campos, los rescatistas compartieron las imágenes de la intervención. Los bomberos manifestaron con preocupación que "Cada incendio deja mucho más que tierra quemada" para resaltar cómo el fuego intencional destruye el entorno de los animales silvestres.