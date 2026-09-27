Bomberos rescataron a un niño de 3 años que quedó atrapado en una parrilla

Un tenso momento alteró la tranquilidad del barrio Valle Pintado durante la jornada. Un niño de 3 años terminó atrapado dentro del hueco de una parrilla en su propia vivienda, lo que motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y de rescate.

El incidente tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre calle Barranca Colorada sur, dentro del área jurisdiccional asignada a la Comisaría 5ª. Apenas se emitió el aviso de emergencia, un grupo de bomberos se acopló al procedimiento para asistir al pequeño, desplegando un operativo focalizado en liberarlo sin provocarle lesiones.

Luego de una minuciosa maniobra por parte de los brigadistas, el pequeño fue rescatado en perfectas condiciones físicas. Tras la liberación del menor, personal médico acudió a la propiedad para asistirlo y verificar su estado general, confirmando que no presentaba heridas de ningún tipo.

La correcta atención en el domicilio trajo alivio a los parientes del menor y a los vecinos de la zona que se acercaron ante el despliegue del personal de emergencias. Los profesionales de la salud evaluaron al niño en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado a ningún centro de salud, dado que se encontraba en óptimas condiciones.