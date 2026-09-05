El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, anunció un sirenazo nacional y simultáneo para el 10 de septiembre de 2026 a las 10 am. La medida de fuerza se llevará adelante frente a la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional a diversos reclamos económicos y normativos que afectan directamente la operatividad de los cuarteles.

A pesar de la protesta, la institución aclaró que la vocación de servicio se mantiene intacta: la medida será pacífica y no afectará la operatividad, ya que los cuarteles mantendrán activas sus guardias y la atención de emergencias tendrá prioridad absoluta.

Los 4 ejes principales del reclamo

El plan de lucha está fundamentado en cuatro demandas críticas para el sector:

Transferencia de fondos pendientes: Reclaman el remanente de recursos correspondientes al ejercicio 2025 y anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41 (unos 45 millones de pesos por cada asociación). Se trata de fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054 con afectación específica, por lo que no constituyen ayudas extraordinarias ni aportes discrecionales.

Emergencias en rutas concesionadas: Solicitan incluir en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) convenios obligatorios, contraprestaciones mensuales por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensación por daños, ya que asisten permanentemente a estas trazas sin recibir compensación.

Ley de Fortalecimiento (27.629): Exigen la aplicación integral y uniforme de esta norma sancionada en 2021, haciendo especial hincapié en la implementación efectiva por parte de ARCA para el reintegro del IVA en compras de equipamiento y servicios.

Pagos al exterior para unidades: Piden al Ministerio de Economía y al Banco Central agilizar los pagos internacionales. Debido a los altos costos locales, los cuarteles deben comprar vehículos usados en el extranjero mediante pago anticipado total, lo que genera graves dificultades financieras.

Un sistema que responde todos los días

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que protegen vidas y bienes en todo el territorio argentino de manera desinteresada.

Según datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), en lo que va de 2026 se registraron 157.229 servicios atendidos, divididos en 94.536 emergencias (60%) y 62.639 intervenciones programadas (40%), tales como suministro de agua, prevención y representación.

Desde la organización convocan a la comunidad a apoyar la difusión mediante redes sociales bajo la premisa de que "cuando suenan las sirenas, todo el país escucha" para defender a quienes siempre responden.