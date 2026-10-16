Un voraz incendio se desató en la tarde de este viernes en el departamento Pocito, movilizando a los cuerpos de emergencia locales. El siniestro ocurrió sobre Calle 9, hacia el oeste de la intersección con avenida San Miguel, donde las llamas afectaron severamente una estructura de la zona.

Operativo de emergencia y sofocación

Tras la alerta recibida, personal de los Bomberos Voluntarios de Pocito y del destacamento Rawson, acudió al lugar a bordo de sus unidades para combatir el fuego. Las dotaciones trabajaron intensamente con líneas de manguera e hidrantes para enfriar los escombros y controlar el foco ígneo.

En el lugar se desplegaron tareas de sofocación y remoción en una zona con abundante humo y techos afectados.

Daños materiales en la estructura

Las imágenes y registros del operativo dan cuenta de importantes daños en la edificación, con tirantes de madera carbonizados, paredes ennegrecidas por la combustión y pérdidas de enseres dentro de la propiedad.

Hasta el momento se desconocen las causas que desencadenaron las llamas, mientras el personal de bomberos culminó con las labores de enfriamiento y control para evitar la reaparición de focos activos.

Por la escasa información, que con el correr de las horas se irá profundizando, el siniestro se activó en un deposito de motores, puertas, tubos de gas y herramientas.

El propietario del inmueble manifestó el cuidador había corrido unos adolescentes en el lugar. A los pocos minutos, las instalaciones empezaron a arder en llamas. Hasta el momento, Bomberos informaron que los daños materiales son considerables y que el techo del edificio colapsó totalmente. No hubo víctimas o heridos.





