Después de una jornada laboriosa y con numerosos llamados y avisos de personas que avistaron una notoria columna de humo sobre un terreno abierto en una zona cercana al lago del Dique de Ullum, la movilización de los equipos de emergencia pudo controlar en su totalidad el incendio localizado en el lugar conocido como Playa Hermosa.

Según reportó el destacamento de Bomberos Voluntarios de Ullum a DIARIO HUARPE, hasta el momento, el foco ígneo se encuentra controlado y no representa peligro para personas y animales, por lo que las dotaciones desplegadas en el lugar trabajan bajo la modalidad de "guardia de ceniza".

El operativo está a cargo de bomberos y de efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan, quienes llegaron desde temprano para contener la situación.

Zona inaccesible y vegetación afectada

Mario Osorio, jefe del destacamento, mencionó que el siniestro se desató en una zona de difícil acceso vehicular, próxima al ingreso a Playa Hermosa y vinculada al área de Recursos Energéticos del Estado provincial.

"No hay acceso a movilidad, ya que son incendios forestales donde hay mucho matorral, Prácticamente trabajamos con herramientas de zapa y lo que son mochilas forestales, se volvió prácticamente inútil", explicó Osorio sobre las complejidades geográficas del terreno, por lo cual debieron optar por la "guardia de ceniza", es decir, vigilar que se extinga de manera natural y evitar que se propague a más terrenos lindantes.

Ante la imposibilidad de ingresar con unidades pesadas debido a la falta de caminos consolidados, la estrategia adoptada contempla el monitoreo constante y la prevención.

"Siempre se hace prevención o guardia de cenizas para controlar y, una vez que llegue a las zonas bastas donde nos dé el acceso, nosotros poder lograr controlar", detalló el jefe del cuartel de bomberos voluntarios.

Posibles causas

El material combustible afectado corresponde en su totalidad a vegetación, pasto seco y manchones de matorrales que crecieron en el área tras la baja del nivel del agua del dique y la posterior acumulación de humedad, según detalle el jefe de bomberos.

Desde el cuerpo activo aclararon que no se trata de residuos domiciliarios ni de zonas urbanas linderas, por lo que no existe riesgo de propagación hacia áreas pobladas. Pero hasta el cierre de esta edición, los efectivos deberán seguir trabajando para evaluar con más certezas los factores que originaron el incendio.

Actualmente, las dotaciones trabajan en conjunto con la Comisaría 15ª para asegurar el perímetro. Desde la institución indicaron que el fuego se encamina a extinguirse por sus propios medios debido a las características del terreno, a la espera de finalizar las labores de relevamiento para determinar con precisión la superficie afectada en hectáreas.

Además, Osorio estimó que la superficie del terreno afectado comprende alrededor de una hectárea. Para transmitir calma a la población, el bombero reconoció que "recibimos varios llamados y denuncias, con imágenes que nos mandaron pero no hay nada que alarmar hasta ahora. No es un incendio importante hasta el momento. De hecho, hace menos de 60 días tuvimos otro siniestro similar en el lugar", concluyó Osorio.