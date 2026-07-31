Con profundo dolor y respeto, bomberos voluntarios de San Juan realizaron este viernes un homenaje a los jefes de Bomberos y autoridades fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto.

Ubicados en fila frente a la Catedral San Juan Bautista, sobre la Plaza 25 de Mayo, los efectivos protagonizaron un saludo solemne en memoria de quienes fueron sus referentes dentro de la fuerza.

Como símbolo del reconocimiento, colocaron un casco frente a una banca ubicada en el lugar, un gesto que representó el respeto y la despedida hacia quienes dedicaron su vida al servicio y la protección de la comunidad.

Un casco de bomberos, símbolo de respeto y despedida. (Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Los restos de las víctimas llegaron a la Catedral alrededor de las 11 de la mañana, en una caravana que ingresó por calle Mendoza con custodia policial. Familiares, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos acompañaron el traslado en medio de escenas de profunda tristeza y conmoción.

La ceremonia corresponde a la despedida de cuatro de los siete fallecidos en la caída del helicóptero Bell 412 en Valle Fértil: Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla.

El férreto de Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. (Foto DIARIO HUARPE)

Castro y Carbajal eran autoridades de la Dirección Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, mientras que Heredia se desempeñaba como director de Protección Civil y Videla ocupaba el cargo de subjefe de la Policía provincial.

Durante las primeras horas, la despedida estuvo reservada exclusivamente para familiares de las víctimas. Luego, desde las 13 horas y hasta las 21, la Catedral abrirá sus puertas para que la comunidad pueda acercarse a rendir homenaje y acompañar a las familias en este momento de dolor.

La tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto dejó siete personas fallecidas y generó una profunda conmoción en toda la provincia, especialmente entre las instituciones vinculadas a la emergencia, la seguridad y la protección civil.