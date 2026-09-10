Los bomberos voluntarios realizaron un sirenazo a nivel nacional para reclamar por la falta de fondos provenientes del Gobierno nacional. Juan Vivarez, bombero voluntario del destacamento de Chimbas, explicó a DIARIO HUARPE que el reclamo está vinculado principalmente con los recursos que reciben para sostener el funcionamiento de los cuarteles. “Se coordinó este sirenazo en todo el país justamente por la falta de fondos que hay a nivel nacional por parte del Gobierno nacional”, explicó.

El punto central de la protesta está puesto sobre $59.330.748.051,41, correspondientes al sistema de bomberos voluntarios. Se trata de fondos establecidos por la Ley Nacional 25.054 correspondientes al presupuesto 2025. En términos aproximados, el monto representa $45.000.000 por asociación, recursos considerados necesarios para afrontar gastos operativos, mantenimiento y equipamiento.

El impacto en los cuarteles

El bombero señaló que el principal recurso que reciben es un subsidio nacional, que permite afrontar gastos vinculados al funcionamiento diario. “Es principalmente el subsidio que se recibe a nivel nacional. Es con lo que mantenemos los móviles, combustible, equipamiento. Lamentablemente, si no se puede recaudar, está complicado”, sostuvo.

Ante la falta de esos recursos, cada cuartel debe recurrir a sus propias gestiones para conseguir fondos. Según explicó Vivarez, algunos realizan sorteos, rifas, salen a vender y llevan adelante distintas acciones a través de sus comisiones directivas.

Vivarez también relacionó el reclamo con las situaciones que deben afrontar los bomberos voluntarios. Recordó que recientemente tuvieron que intervenir ante un incendio de gran magnitud ocurrido en Pocito. “Ese tipo de situaciones reavivan mucho más esta situación”, manifestó. En ese sentido, señaló que las condiciones climáticas también generan preocupación por la demanda que pueden afrontar los cuarteles. “Las condiciones climáticas que vamos a tener va a estar un poco complicado. Y se va a notar esa falta de recursos por ahí”, afirmó.

Una organización independiente

Consultado sobre el vínculo con otros cuerpos de bomberos, Vivarez aclaró que los voluntarios funcionan como una organización independiente. “Nosotros somos un ente totalmente aparte. Nosotros somos una ONG. Nosotros nos manejamos con bomberos voluntarios”, explicó.

De todos modos, indicó que colaboran con otros organismos cuando deben prestar servicios, aunque la organización y el funcionamiento son diferentes.

Además del reclamo nacional, los bomberos voluntarios también buscan que avance la ley del bombero voluntario en la provincia. Vivarez explicó que actualmente insisten para que pueda ser tratada.

El objetivo es que los bomberos puedan acceder a beneficios vinculados con una obra social y al reconocimiento por los años de servicio, entre otros aspectos. “Estamos tratando, insistiendo en que se pueda tratar para que, bueno, el bombero tenga beneficio como obra social, reconocimiento tras años de servicios y demás”, concluyó.