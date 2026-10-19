El reconocido periodista deportivo Gonzalo Bonadeo cuestionó la escasa difusión que recibe el hockey sobre patines en Argentina, pese a los resultados internacionales que continúa consiguiendo la disciplina. Tras los World Skate Games Asunción 2026, reclamó mayor atención de los medios nacionales y destacó especialmente el protagonismo de San Juan, tanto por su aporte a los seleccionados como por el acompañamiento de su público.

“Es una extravagancia hablar de hockey sobre patines de golpe hoy, en cualquier espacio deportivo. Bueno, es hora de empezar a hacerlo con más seriedad”, sostuvo Bonadeo al analizar el lugar que ocupa esta disciplina dentro de la agenda deportiva argentina.

Su reflexión llegó después de una nueva participación mundialista en la que Argentina volvió a demostrar su vigencia internacional. La Selección masculina terminó subcampeona tras perder por penales ante Francia, mientras que el combinado femenino también consiguió la medalla de plata y el Sub 19 masculino obtuvo el bronce.

Sin embargo, Bonadeo advirtió que esos resultados prácticamente no encuentran espacio en los principales medios deportivos del país. “Hoy hay que hurgar y rasquetear en todos lados, no tanto en redes, pero sí en los portales, para encontrar noticias”, afirmó al comparar la cobertura que recibió el subcampeonato mundial de fútbol con la de los recientes logros del hockey sobre patines.

San Juan, protagonista del hockey mundial

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo dedicado al peso que conserva San Juan dentro del hockey sobre patines argentino. Aunque reconoció que Buenos Aires cuenta con instituciones históricas vinculadas a la disciplina, señaló que su mayor desarrollo y arraigo se encuentran en Cuyo.

“El aspecto más fuerte, el más poderoso que tiene el hockey sobre patines está en Mendoza y especialmente en San Juan”, expresó.

En ese contexto, destacó la presencia de jugadoras sanjuaninas en las selecciones argentinas que participaron del Mundial de Asunción. “San Juan aportó más del 60% del plantel de mujeres de sub-19 y de mayores de este torneo”, remarcó.

Bonadeo también recordó lo ocurrido durante el Mundial de San Juan 2022, cuando el estadio Aldo Cantoni presentó tribunas colmadas durante la consagración de la Selección argentina femenina, que derrotó 3 a 0 a España en la final.

Para el periodista, aquella imagen representa la importancia de llevar las grandes competencias a provincias donde el hockey sobre patines forma parte de la identidad deportiva.

“Cuidemos más al deporte y tratemos de que los mundiales se jueguen en lugares donde, por ejemplo, como en el Cantoni, haya semejante pasión”, manifestó.

En contraposición, cuestionó las condiciones en las que se disputó el Mundial de Asunción, particularmente por un estadio de dimensiones reducidas que, según describió, permaneció casi siempre vacío.

Una potencia mundial con poca difusión

Bonadeo recordó que Argentina es una de las principales potencias históricas del hockey sobre patines, con seis campeonatos mundiales masculinos y una trayectoria internacional que se remonta a varias décadas.

“Bueno, es hora de empezar a hacerlo con más seriedad. ¿Por qué? Porque Argentina es una potencia, porque además hay algo de desprecio regional”, expresó al cuestionar la escasa atención que recibe la disciplina.

En ese sentido, señaló que Buenos Aires conserva clubes históricos vinculados al hockey sobre patines, pero insistió en que su mayor fortaleza se encuentra en Mendoza y especialmente en San Juan.

Sin embargo, hacia el cierre de su análisis amplió el cuestionamiento a la cobertura deportiva en general. “Si el hockey sobre patines fuese un deporte muy popular en Buenos Aires, tampoco le darían bola. O acaso ustedes ven mucho registro de la etapa posleonas y posleones”, sostuvo.

El periodista también destacó las características del hockey sobre patines, al que definió como un deporte “fascinante” y “muy fácil de ver”, por su velocidad, habilidad y atractivo como espectáculo.

Para Bonadeo, la falta de visibilidad no se corresponde con la historia ni con los resultados de una disciplina que sigue colocando a Argentina entre las grandes potencias del mundo.

“A veces pareciera también en el deporte que la Argentina tiene solamente algunos compartimentos estancos”, concluyó.