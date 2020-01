Bordagaray será jugador de Banfield en este semestre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El atacante Fabián Bordagaray jugará para Banfield durante el próximo semestre, luego de ser cedido a préstamo al equipo que dirige Julio César Falcioni.



El ex jugador de San Lorenzo y River Plate, de 32 años, acordó en las últimas horas su llegada a la entidad albiverde, en el marco de una serie de negociaciones que incluyeron, por ejemplo, el traspaso de Nicolás Fernández, de Defensa y Justicia a San Lorenzo.



Es que Bordagaray, cuyo último paso se dio en Dorados de Culiacán de la segunda división mexicana (fue dirigido por Diego Maradona) tiene su pase que pertenece a la institución de Florencio Varela.



Pero en Defensa y Justicia no apostaron a su continuidad y prefirieron volver a prestarlo. Y Banfield surgió como una natural alternativa.



El delantero se presentará mañana a entrenar al predio deportivo de Luis Guillón y se transformará, una vez que firme, en la tercera cara nueva del 'Taladro' en este mercado de pases. Los dos primeros son el volante central Nery Leyes (procede de Antofagasta de Chile) y el delantero Daniel Osvaldo (ex Boca Juniors).



Precisamente, Osvaldo acusa un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y se perderá el estreno en la temporada 2020 ante Patronato de Paraná, programado para el domingo a las 17.35 en el estadio Florencio Sola, por la 17ma. Fecha de la Superliga.