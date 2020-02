Bordet abrió las sesiones en Entre Ríos y prometió reducir los gastos políticos "improductivos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció hoy su intención de reducir los gastos políticos y "públicos improductivos", el envío de una nueva ley de agroquímicos y la creación de un laboratorio público de medicamentos, entre otras medidas, al inaugurar el 141 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.



Al abrir hoy las sesiones en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Bordet anunció también la creación de una agencia de inversión pública, incrementos en el impuesto rural para mejorar rutas, una reformas política y judicial, proyectos en materia de paridad de género, un nuevo código de faltas y un nuevo sistema previsional.



Al hablar ante el ex gobernador entrerriano Jorge Busti, legisladores, funcionarios, jueces, fuerzas de seguridad, religiosos, empresarios e intendentes, el mandatario pidió además por "un inicio de clases con los chicos en las aulas" ya que Entre Ríos fue en 2019 "la provincia que mayor aumento docente dio con un 57,6 por ciento".



En su discurso, el gobernador celebró "volver a la senda del desarrollo, producción y trabajo dejando de lado los modelos especulativos que dejaron al país en esta crisis actual" y cuestionó "la completa ausencia y el abandono del gobierno nacional estos últimos cuatro años" durante la gestión de Mauricio Macri.



Además Bordet destacó que se redujo "un 20% el gasto de funcionamiento sin generar ni un solo despido y bajando un 4% los empleados", prometió "bajar el gasto público improductivo y priorizar los sectores más vulnerables y postergados" y anunció el envío de medidas para "reducir el gasto político".



Planteó una "reforma política y electoral con nuevos mecanismos de votos y derechos, con una real paridad de género" y una "ley de partidos políticos que regule el financiamiento de partidos y campañas" así como reformas judiciales, como una nueva ley orgánica de tribunales y un nuevo código de faltas provincial para "una mayor paz social".



Sobre el tema de la salud, al igual que el año pasado, prometió la creación de un laboratorio público de medicamentos, y el desarrollo de las obras necesarias para finalizar los hospitales del Bicentenario en Gualeguaychú y de la Baxada en Paraná.



Asimismo anunció que enviará un proyecto de ley para "crear una agencia de inversión pública provincial", en el marco de "un nuevo modelo de gestión sin crear más estructuras sino que tomará los mejores recursos y equipos".



Por otro lado, indicó que reformará "la ley 96.602 para incrementar 10% el fondo de desarrollo y conservación vial que se cobra en el impuesto rural" que ahora será de un 30%.



En el tema agroquímicos, Bordet abogó por la sanción de una ley sobre su tratamiento "en un equilibrio entre productividad y conservación, sabiendo que los recursos naturales no son infinitos y que salud y producción deben ir de la mano".



En su alocución el mandatario provincial también destacó el trabajo de las "más de 1.200 industrias de la provincia" y apuntó a generar "energía solar y eólica" los próximos años, y se refirió a la represa de Salto Grande, al remarcar "la gran posibilidad con este nuevo gobierno nacional de que esté al servicio de los intereses de la provincia y en manos de entrerrianos".



Sobre el sistema previsional, el mandatario peronista señaló que la ley de jubilaciones "cumple 27 años desde su sanción y es impostergable el debate de la sustenabilidad" ya que, dijo, "los beneficiarios se han duplicado".



Eso, aclaró, "no quiere decir ajuste, sino garantizar los derechos de los jubilados y de los activos del 82% móvil, pero si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades esto no va a ser posible".