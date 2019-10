Bordón desestimó que haya un "plan coordinado desestabilizador" en Chile

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, dijo hoy que no tiene información sobre si existe "un plan desestabilizador" y diferenció "la protesta pacífica de la gente que pide algunos cambios" de "los grupos de siempre que buscan generar un caos".



El diplomático se refirió así al estallido social ocurrido en Chile luego del aumento del subterráneo y después de que el canciller argentino Jorge Faurie dijera que hay intentos desestabilizadores en la región.



"Es cierto que antes de estas movilizaciones había varios colectivos sociales que protestaban y pedían mejoras: los estudiantes secundarios, lo que se quejaban por la salud o el transporte o la inseguridad, yo creo que todo eso se juntó. Ahora, si hay un intento desestabilizador, yo no lo veo", dijo Bordón.



Y agregó: "Por otra parte, también existían los grupos violentos que son los que siempre buscan el conflicto y el caos".



"Ahora, si todo ha sido un plan coordinado... y bueno, no lo sé", concluyó el embajador en un reportaje brindado a radio La Red.



En particular, consultado sobre la alusión a la 'brisita bolivariana', esbozada por Faurie, Bordón respondió: "Bueno, obviamente el canciller por su rol debe tener más información. Por el momento, en la protesta pacífica de la gente, no veo que haya factores externos, salvo el salir a la calle".



No obstante, criticó las declaraciones de Nicolás Maduro "tratando de igualar los problemas de ellos" con los de Chile e ironizó: "eso sí son aires bolivarianos".



"Lo grave es que algunos dirigentes de la región en lugar de analizar los problemas que estamos teniendo en los países vecinos, traten de equipararlo con la ausencia de democracia de Venezuela", apuntó.



Bordón añadió que tras el levantamiento del toque de queda hoy a las 5 de la mañana, la situación "está más tranquila".



"Ayer, durante el día, la situación se fue normalizado, y si bien hubo focos aislados, la mayoría de la gente se manifestó en forma tranquila", contó el diplomático.



Además, reflexionó que ante estos hechos "se necesita que el gobierno reaccione con reflexión y lejos de enojarse con la realidad busque la salida, dialogue con la oposición".



En este sentido, confió que ayer el gobierno de Sebastián Piñera tuvo "una reunión con la oposición" y que "los partidos integrantes de la Concertación aprobaron un documento".